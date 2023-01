Aparece otra supuesta amante de Donald Trump, una exmodelo de Playboy

Karen McDougal pidió ante un tribunal de Los Ángeles invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó para no hablar de su romance con el presidente de EE.UU.

McDougal dijo en su declaración que recibió 150.000 dólares a cambio de su silencio y que la mitad de ese dinero fue cobrado por su abogado.

Además, la exmodelo afirma que desde que la prensa reveló esa relación es objeto de presiones y amenazas para que no hable con los medios, al tiempo que el equipo legal del mandatario no cesa de difundir informaciones tendientes a denigrarla y desacreditarla.

El caso de esta modelo sigue al de Stormy Daniels, la actriz porno que sostiene haber mantenido un vínculo sexual secreto con el presidente entre 2006 y 2007, y que también solicitó a la justicia anular un acuerdo de confidencialidad.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, asegura que la cláusula no es válida porque no fue firmada por el propio Trump.

Según un artículo publicado el lunes por Vanity Fair, Avenatti habría dicho al abogado de Trump, Michael Cohen, que sus declaraciones a la prensa, en las que admite haber pagado 130.000 dólares a Stormy Daniels, sin aclarar el motivo, también constituyen una violación al acuerdo.

"Mintió, intentó intimidarme"

En documentos presentados ante el tribunal de Los Ángeles, Michael Cohen indicó la semana pasada que se reservaba el derecho de reclamar 20 millones de dólares en función de los términos del acuerdo y las múltiples declaraciones de Stormy Daniels sobre el caso.

Michael Avenatti calificó estas afirmaciones de intentos de intimidación a su clienta, y denunció que Daniels también fue objeto de amenazas físicas.

El martes el abogado volvió a la carga al publicar una foto de la actriz -cuyo nombre real es Stephanie Clifford- mientras respondía preguntas ante un detector de mentiras.

El Wall Street Journal y otros medios afirman que el defensor pagó 25.000 dólares para obtener el video de la declaración de Daniels.

El informe de esta declaración, que tuvo lugar en mayo de 2011 a pedido de la revista de chismes ‘In Touch’, dice que Daniels se expresó de manera honesta al asegurar que mantuvo una relación sexual con Trump en julio de 2006.

No obstante, el test no confirmó las alegaciones de la estrella porno de que el magnate convertido en presidente le prometió contratarla para su reality show ‘The Apprentice’.

Los exámenes con polígrafos no son considerados válidos como pruebas por los tribunales por su dudosa exactitud científica.

Stormy Daniels escribió el martes en Twitter: "técnicamente no me acosté con el presidente de Estados Unidos hace doce años. No tuvo sueño (je je) y él no era más que una estrella de telerrealidad un poco atribulada. (....) Pero para la gente es importante saber que mintió, intentó intimidarme, violó leyes para ocultar el caso, etc.".

La Casa Blanca y Michael Cohen negaron en varias oportunidades que el mandatario haya mantenido relaciones con la estrella porno.

Si los pagos a Daniels y a otras mujeres que afirman haber recibido dinero de parte del magnate -como la explaymate Karen McDougal- para comprar su silencio pueden ser consideradas como intentos de influenciar la elección de noviembre de 2016, Trump podría ser acusado de infracciones a las leyes electorales.

Actriz porno, dispuesta a devolverle dinero a Trump para poder hablar... Otro frente legal se abrió contra el presidente en Nueva York, donde una juez admitió una demanda presentada por Summer Zervos, una excandidata del programa de telerrealidad ‘The Apprentice’, que presentaba Trump.

Zervos afirmó en octubre de 2016 que el magnate republicano la tocó e intentó besarla por la fuerza en 2007.

Trump negó el hecho -de la misma manera que ha rechazado las afirmaciones de otras mujeres- y su equipo de campaña publicó el testimonio de un primo de Summer Zervos que reprocha a la mujer por pretender hacerse famosa a costa del presidente.

Zervos respondió en enero de 2017 denunciando al mandatario ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por "declaraciones mentirosas y difamatorias"