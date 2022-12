Aparece un tiburón en el metro de Nueva York

"Hacia las 12.30 de la madrugada (4.30 GMT) el conductor de la línea N informó en la parada de Queensboro Plaza que había un tiburón abordo", confirmó una portavoz de la Autoridad Metropolitana de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés).

El conductor "aisló" el vagón y continuó con el recorrido del metro hasta la última estación, en el barrio de Queens, donde se procedió a tirar a la basura al animal, explicó la portavoz, quien aseguró que la MTA desconoce cómo llegó allí.

La noticia empezó a dar la vuelta a las redes sociales cuando aparecieron en Instagram fotografías de un tiburón, boca arriba y de alrededor de medio metro de longitud, bajo uno de los asientos del metro neoyorquino.

Según publica el portal Gothamist, una pasajera explicó que se subió en Manhattan al vagón en cuestión pasada la medianoche, se percató de un olor extraño y, al mirar hacia el suelo, vio incrédula al tiburón inerte.

"Uno de los pasajeros me dijo entonces: 'he estado viajando en el metro de Nueva York durante 15 años y esto es lo más raro que he visto nunca.Y he visto de todo'", dijo la pasajera a esa web de noticias locales.

Después fueron apareciendo fotografías de pasajeros junto al animal y uno de ellos incluso colocó un cigarrillo en la boca del escualo, una lata de refresco y un ticket del metro, como si de un pasajero más se tratara.

El extraño suceso coincide con la celebración de la famosa "Semana del Tiburón" del Discovery Channel en Estados Unidos, una semana de programación dedicada a los escualos, por lo que algunos lo han atribuido a una estrategia de márketing.

Sea como sea, es probable que nunca se esclarezca cómo llegó un tiburón al metro de la Gran Manzana, puesto que la MTA ha confirmado que no ha abierto una investigación al respecto.