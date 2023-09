Apareció Maia, la mascota que se le había perdido a una aerolínea en Estados Unidos

El drama de Paula Rodríguez, una mujer de República Dominicana que fue separada de su mascota en Estados Unidos , finalmente terminó. Luego de tres semanas de intensa búsqueda, la perrita, llamada Maia, fue encontrada con vida, escondida cerca de las instalaciones de North Cargo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.



De acuerdo con la mujer, cuando aterrizó en el aeropuerto más grande del mundo, las autoridades la separaron de su perrita rescatada mientras ella era dirigida a un interrogatorio de migración, el viernes 18 de agosto de 2023. En ese momento, la dominicana fue deportada y obligada a pasar la noche en un centro de detención, lejos de su mascota.

Al día siguiente, Paula Rodríguez se vio obligada a tomar un vuelo de regreso a su país de origen, pero Maia no aparecía por ningún lado. Sin embargo, la mujer no tuvo otra opción que dejar a su perrita atrás, a la espera de que se la enviaran en otro vuelo al día siguiente, pero no fue así.

Una vez aterrizó en la ciudad de Santo Domingo, la propietaria de la mascota se comunicó con la aerolínea a cargo, Delta Air Lines, y la respuesta de los funcionarios fue que no sabían nada de Maia desde que fueron separadas, porque el animalito se había escapado de la jaula.

En ese momento, un representante de la aerolínea se comunicó con el medio The Post y aseguró que un equipo de profesionales estaba trabajando las 24 horas del día para localizar a la mascota y reunirla nuevamente con su propietaria, aunque, según la mujer, no la volvieron a contactar hasta el sábado 9 de septiembre.

En diferentes oportunidades, Rodríguez viajó de vuelta a Estados Unidos para encargarse personalmente de la búsqueda de Maia y su familia inició una colecta de fondos a través de la plataforma de GoFundMe con el objetivo de cubrir los gastos de la mujer y conseguir los mejores recursos para localizar a la mascota.

“Esta horrible situación ha dejado a mi hermana sin dormir, con constantes ataques de pánico y sin apetito. No quiero que empeore. Maia y Paula necesitan esperanza, todos la necesitamos. Espero que vuelvan a estar juntas”, decía en la página.

Tres semanas después, los esfuerzos dieron fruto y la perrita pudo volver a su casa. “Maia está volviendo a casa”, escribió Paula Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, la noche del domingo 10 de septiembre.

Según los rescatistas, la perrita fue encontrada debajo de una rejilla utilizada para mover grandes contenedores de carga por el aeropuerto, en buen estado de salud.