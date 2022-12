Apareció niño japonés que, por castigo de padres, duró siete días en un bosque

Un niño de siete años, desaparecido desde hace seis días después que sus padres lo dejaran en un bosque de la isla japonesa de Hokkaido (norte) para castigarlo, fue rescatado con vida este viernes.

El pequeño Yamato Tanooka, cuya desaparición conmocionó al país y generó una oleada de críticas contra los padres, fue descubierto por un soldado en un campo de entrenamiento militar, indicó a la AFP un portavoz de las fuerzas de autodefensa, Manabu Takehara.

Publicidad

"Parece estar en buena condición física, pero fue trasladado en helicóptero al hospital", informó este portavoz de las fuerzas militares de Japón, que el jueves habían enviado 70 hombres a sumarse a los 120 bomberos que lo buscaban.

El muchacho contó a la policía que llevaba caminando por el bosque desde el sábado, día de su desaparición, hasta que llegó a un local de un terreno militar situado a 5,5 km del lugar donde sus padres lo dejaron, detalló el diario regional Hokkaido Shimbun.

Un médico que lo atendió informó que el muchacho se encontraba un poco deshidratado y que su temperatura corporal era levemente baja. "Durante seis días, solo ha bebido agua, por así decirlo", explicó.

Según Nippon TV, había un grifo en el exterior del lugar donde Yamato se resguardó, lo que le permitió beber regularmente durante su estancia.

Publicidad

Las televisiones mostraron unas imágenes de una habitación oscura con colchones extendidos en el suelo. El muchacho dijo que se coló entre dos colchones para resguardarse del frío, según informó un responsable del ejército a la cadena pública NHK.

'Un milagro increíble'

"Mi acto excesivo ha forzado a mi hijo a vivir momentos muy difíciles", confesó Takayuki Tanooka, con la mirada baja, a la salida del hospital, y pidió disculpas al colegio, a los equipos de salvamento y a todo el mundo "por haber creado todos estos problemas".

Publicidad

"He visto a Yamato. Le he pedido perdón. Ha asentido con la cabeza. Sus labios estaban un poco secos. Es extraordinario que esté sano y salvo. No tengo palabras", dijo entre sollozos a un medio de comunicación.

Los medios japoneses interrumpieron sus emisiones para anunciar el hallazgo con vida del niño perdido, un caso que generó una oleada de críticas anónimas contra los padres en las redes sociales.

El viernes, los comentarios continuaron en Twitter y la gente se mostró asombrada por la capacidad de supervivencia del pequeño Yamato. "¿Cómo un niño puede sobrevivir solo a base agua?", preguntó un internauta.

"Es un milagro increíble que haya sobrevivido él solo", se sorprendió Ken Noguchi, un famoso alpinista que conquistó el Everest.

Publicidad

Alrededor de 200 soldados, bomberos, policías y voluntarios se habían movilizado para encontrar a Yamato, que se perdió en una zona boscosa y montañosa de la isla de Hokkaido, después que sus padres lo dejasen en una carretera para castigarlo.

Según los medios locales y la policía, el muchacho, su hermana mayor y sus padres estaban paseando hasta que la pareja perdió la paciencia por el comportamiento de su hijo, que lanzaba piedras a los coches y viandantes.

Publicidad

En el trayecto de vuelta, los padres castigaron a Yamato, lo obligaron a salir del coche y lo dejaron en el borde de la carretera en pleno bosque antes de continuar con su camino, alejándose unos 500 metros.

Los padres afirmaron que volvieron inmediatamente al lugar pero el niño ya no estaba en el sitio donde lo habían dejado.