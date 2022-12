Aplazan audiencia preliminar de exalcalde opositor venezolano

La defensora del exalcalde indicó que el juez consideró diferir la audiencia prevista para este jueves a esa fecha para que la defensa de Ceballos, exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira (oeste), pueda revisar un escrito que la Procuraduría General de la República introdujo el lunes pasado y del que ellos no tenían conocimiento.

"En el momento de dar inicio nos percatamos de que en el expediente había un escrito de adhesión a la acusación por parte de la Procuraduría (...) y por el que la defensa no había sido informada y por eso solicitamos al juez que nos permitiera (...) revisar el escrito y poder responder", indicó la abogada.

A Ceballos se le acusa de rebelión civil y agavillamiento (asociación ilícita para delinquir) con el "objeto de derrocar al gobierno legítimamente constituido", afirmó Acosta.

"Diferida audiencia por adhesión de la Procuraduría General a la acusación de la Fiscalía, continúa ensañamiento desmedido contra Daniel!", se puede leer en la cuenta de Twitter de su esposa y sucesora en la alcaldía de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez.

Ceballos ya había sido condenado a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones el pasado 25 de marzo, por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas que grupos que protestan contra las políticas gubernamentales colocaron en el municipio.

Las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se iniciaron en febrero y que a día de hoy prácticamente han desaparecido, en ocasiones se tornaron violentas y dejaron un saldo de 42 muertos, cientos de heridos y detenidos en esas y en otras ciudades del país.