Apple censura venta de novela francesa por mostrar senos en su portada

El libro fue publicado por Les Éditions des Équateurs, empresa que el jueves, recibió una llamada de Apple para explicar que no incluirá la obra en su tienda en internet.

La empresa estadounidense estima que la portada del libro, un diseño de Stéphane Rozencwajg que representa a una mujer con los senos desnudos prolongando el filo de un puñal, es "inapropiada", según hizo saber al director de la editorial, Olivier Frébourg.

Apple estaba destinada a comercializar la versión digital para las tabletas de esa casa de un título que comenzará a venderse en las librerías francesas a partir del próximo 20 de mayo.

"La portada no tiene nada de escandalosa. No es pornográfica, es de inspiración surrealista", comentó a Efe el consejero editorial, Dominique Guiou, quien subrayó que su casa de libros no tenía "ninguna voluntad de provocación".

Apple no hizo referencia alguna al contenido del tomo, un relato sobre la condición femenina a caballo "entre el manifiesto y el poema, la imprecación y el programa", según la descripción de la contraportada de la obra.

La editorial se ha puesto en contacto con el Ministerio francés de Cultura, con el Sindicado Nacional de la Edición y con la Comisión Europea, a quienes ha pedido que "reaccionen y tomen posición sobre esta cuestión fundamental de la libertad de expresión".