Apple desmiente cualquier responsabilidad en explosiones de iPhone en China

El gigante estadounidense de la electrónica Apple consideró que la explosión y la combustión de iPhone en China se debían a "daños físicos externos" realizados a los aparatos, y rechazó cualquier problema de seguridad.

Varios ciudadanos chinos informaron que su iPhone se había quemado o explotado, había indicado una autoridad de Shanghai de defensa de los consumidores, que instó al gigante estadounidense de la electrónica Apple a responder a estas reclamaciones de usuarios.

El Consejo de Consumidores de Shanghai, organismo estatal, anunció que recibió en estos últimos meses ocho informes sobre aparatos iPhone que ardieron cuando estaban siendo utilizados o mientras sus baterías se cargaban.

En un comunicado, Apple afirma que recuperó los teléfonos implicados para someterlos a pruebas. [Vea también: Apple redujo su ganancia trimestral 19% por venta de iPhone]

"Los aparatos ya analizados mostraron claramente que daños físicos externos causaron incidentes térmicos", indicó una portavoz del gigante californiano.

"Consideramos la seguridad como una prioridad absoluta y no hallamos nada de preocupante en esos productos", aseguró.

Estas reclamaciones, reunidas en un informe disponible esta semana en la página web del organismo, ocurren tras el escándalo mundial que afectó al fabricante surcoreano Samsung. [Vea también: ¡Ojo! Retiran un millón de celulares Samsung por riesgo de explosión en EE. UU.]

Samsung anunció un llamamiento a revisión a escala mundial de 2,5 millones de unidades del Galaxy Note 7, después de que algunos aparatos ardieran al estallar la batería durante la carga.

El Consejo de Consumidores de Shanghai cita por su parte varios casos similares en los iPhone.

Por ejemplo, una mujer china señaló haber visto en agosto cómo estallaba su iPhone 6s Plus, lo que provocó que su pantalla se agrietara y se ennegreciera la parte de atrás del aparato. [Vea también: Samsung tendrá que pagar a Apple 120 millones de dólares por patentes]

Apple le suministró otro teléfono, pero no investigó las causas del incidente, había indicado el organismo de Shanghai, que estimaba que el grupo californiano debía "asumir sus responsabilidades".

Apple reconoció el mes pasado que este problema podía ocurrir, y se dijo dispuesto a substituir en China los celulares de los usuarios del iPhone 6s fabricados en septiembre y octubre 2015 si sus aparatos se apagaban sin causa aparente.