Apple lanzaría nueva versión del iPhone a mediados de año

Apple no esperaría a revelar su producto hasta finales del tercer trimestre como lo hizo con sus últimos dos modelos, según el diario.

Según el periódico, que citó a fuentes "familiarizadas con la producción del dispositivo" pero no las identificó, Apple Inc. trabaja también en un modelo más económico de iPhone que podría darle parte del mercado en países en vía de desarrollo.

El reporte coincide con las expectativas de quienes siguen los pasos de la compañía y analistas de Wall Street.

El iPhone 5 cuesta alrededor de 600 dólares, y si bien Apple mantiene la producción de versiones previas del iPhone, incluso estas no son lo suficientemente accesibles como para competir frente a teléfonos que operan con el software Android, de Google Inc.

Apple no hace declaraciones sobre sus próximos productos antes de sus actos de lanzamiento. Sus ejecutivos suelen enfatizar que la meta de la compañía es hacer los mejores productos, no los más económicos.

El diario informó que Apple planea iniciar la producción del nuevo iPhone dentro de los próximos tres meses. Aparentemente el reporte se basa en fuentes dentro de las compañías asiáticas que proveen componentes para el teléfono y que lo ensamblan.

Nueva York (Estados Unidos)