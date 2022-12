Apple presenta su IPad Pro: gran tamaño y teclado

Los nuevos iPhones llegaron, como se esperaba, con una nueva tecnología que percibe la intensidad de la presión en la pantalla. Pero Apple además reformuló su iPad y se dedicó a la sala de estar con una actualización de su Apple TV.

En un acto para la prensa en San Francisco, Apple desveló el miércoles dos nuevos modelos de su iPhone, en busca de aprovechar el éxito que cosechó con el lanzamiento el año pasado de sus primeros teléfonos inteligentes de gran pantalla.

Los nuevos teléfonos, el iPhone 6S y el 6S Plus, tienen las mismas dimensiones que sus equivalentes de la última versión.

"Lucen parecidos, pero hemos cambiado todo en estos iPhones", dijo el jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook.

Una de sus nuevas funciones es una tecnología llamada "3D touch" que es capaz de reaccionar de forma distinta según la intensidad de la presión del dedo del usuario en la pantalla táctil.

"Presione ligeramente para mirar una foto, un correo electrónico, una página de internet u otro contenido, o presione un poco más fuerte si quiere abrir el contenido en sí", explica Apple en un comunicado.

Los iPhones 6S y 6S Plus usarán el próximo sistema operativo iOS9, que será lanzado el 16 de septiembre y soporta nuevas funciones como el "3D touch".

El 6S tiene la misma pantalla de 4,7 pulgadas diagonal (12 cm) que su predecesor, mientras el 6S Plus tiene una pantalla de 5,5 pulgadas.

Pero ambos tienen un cuerpo de aluminio, un vidrio más duro y procesadores más poderosos que se traducen en mejoras en la calidad de los gráficos.

Los nuevos modelos estarán a la venta por los mismos precios que sus antecesores a partir del 25 de septiembre en una docena de países.