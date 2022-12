Apple redujo su ganancia trimestral 19% por venta de iPhone

Las ganancias trimestrales de Apple se desplomaron por la esperada caída de ventas de su iPhone, pero sus ganancias en servicios alientan el esfuerzo de la compañía por reducir su dependencia de los teléfonos inteligentes.

Apple anunció el martes que sus ganancias cayeron 19%, a 9.000 millones de dólares, en el trimestre fiscal terminado el 24 de setiembre. Los ingresos cayeron a su vez 9%, a 46.900 millones de dólares desde los 51.500 millones de un año atrás.

Los resultados estuvieron alineados con las expectativas del mercado y mostraron que las ventas de los iPhone -principal fuente de ganancias- bajaron 5%, a 45,5 millones de unidades en los últimos doce meses.

El informe trimestral aportó limitada información sobre la recepción de los flamantes iPhone 7 y 7 Plus, que fueron lanzados a comienzos de setiembre.

Los analistas esperaban menores ventas de iPhone debido a que muchos mercados de teléfonos inteligentes están saturados, una circunstancia que ha hecho que Apple se enfoque en otros productos, como el Apple Watch o servicios móviles de pago y música en línea.

El jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook, consideró buenos los resultados y dijo que "coronan un exitoso año fiscal 2016" para la compañía.

"Estamos encantados con la respuesta de los clientes al iPhone 7, iPhone 7 Plus y al Apple Watch Serie 2 y también por el increíble impulso de nuestros servicios de negocios, cuyos ingresos aumentaron 24%, para marcar otro récord", dijo Cook.

La empresa de mayor valor bursátil del mundo cerró el 24 de setiembre su año fiscal con una ganancia neta de 45.000 millones de dólares y negocios por 215,6 millones. Ambas cifras son menores a las del año anterior.

La acción de Apple cayó 2,7% en las transacciones electrónicas posteriores al cierre de los mercados.

"Antes Apple podía apoyarse en las ventas de teléfonos, tabletas y ordenadores para impulsar sus ingresos y ganancias en todos lados. Eso ya no ocurre más", dijo Neil Saunders, de la firma de análisis Conlumino.

No obstante, advirtió que "Apple está siendo juzgada en base a sus increíblemente altos estándares" y "aún con esa caída de crecimiento sigue siendo una compañía extraordinariamente exitosa que está muy lejos de quedarse sin combustible".

Más que aparatos

Frank Gillett, analista de Forrester Research, dijo que los resultados de Apple muestran que está haciendo progresos para diversificarse en productos y servicios cuando declinan las ventas de teléfonos.

"El crecimiento de los servicios muestra que ellos son más que fabricantes de aparatos", dijo Gillet. "Eso es una indicación de su compromiso con sus clientes", añadió.

Cuanto más los consumidores usen las aplicaciones y servicios de Apple "menos probable es que opten por un rival", dijo Gillet.

Las ventas de iPad cayeron 6% y las computadoras Mac tuvieron una merma de ventas de 14%, según los datos divulgados el martes.

En tanto, las ventas de iPhone responden por más de la mitad de los ingresos de la compañía y las ventas de servicios crecieron a 6.300 millones de dólares justo cuando la empresa expande servicios como Apple Pay y productos corporativos.

En el mercado clave de China, Apple dijo que sus ventas cayeron 30% en un año, a 8.800 millones de dólares. Pero también anunció un aumento de 10% de sus ingresos en Japón y dio cuenta de ganancias en otros mercados mundiales.

Patrick Moorhead, de la firma Moor Insights & Strategy, dijo que Apple "respondió a las expectativas, pero no tuvo un gran trimestre" debido a las menores ventas de sus principales productos.

Empero, Apple "tuvo un excepcional trimestre en servicios" lo cual es un dato positivo, consideró este analista.

En una conferencia con analistas Cook rehusó comentar qué tiene en mente Apple, pero indicó que la compañía está invirtiendo en "productos que están en fase de desarrollo y no han llegado al mercado".

Cook se negó a entrar en detalles sobre los gastos en investigación y desarrollo. "Estamos invirtiendo con confianza en el futuro", se limitó a decir el jefe ejecutivo de la compañía.