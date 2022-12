Aprenda a utilizar las nuevas funciones de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea realizó algunas actualizaciones en su teclado relacionadas con el formato de texto. Ahora los mensajes se podrán escribir en negrita, cursiva o tachado.

Para cambiar el formato de los mensajes hay que introducirlos entre los signos correspondientes, y el texto se enviará con el formato elegido:

Negrita: *Hola*

Cursiva: _Hola_

Tachado: ~Hola~

Es importante resaltar que no se debe dejar espacio entre los símbolos y el texto que se quiere modificar, de lo contrario el código no funcionará. Además, los estilos modificados no se verán en las notificaciones, en ella se verá el texto con los símbolos tal cual se escribió.

Esta novedad está disponible en la última actualización de Whatsapp para iOS (2.12.17), y en Android la (2.12.561).