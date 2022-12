Apresan a tres periodistas de Al Jazeera acusados de volar un dron en París

Tres periodistas del canal de televisión catarí Al Jazeera fueron arrestados por hacer volar un dron en un bosque en el perímetro de París. En la madrugada de este jueves los comunicadores fueron liberados, según fuentes de la Fiscalía en el país galo.

Una portavoz de la Fiscalía subrayó a Efe que "no hay ninguna relación" entre los tres periodistas y el sobrevuelo con drones en las últimas noches de varios puntos emblemáticos y sensibles de París.

La portavoz afirmó que no hay "nada" por ahora que permita descubrir al piloto o los pilotos que hicieron volar a distancia esas aeronaves que, de acuerdo con diversos testimonios, surcaron el cielo en torno a la torre Eiffel, los Inválidos, la plaza de la Bastilla, la de la Concordia o -lo que más preocupa- la embajada estadounidense.

De los tres empleados de Al Yazira, el que pilotaba el dron ha sido citado la semana próxima para responder por esos hechos.

El espacio aéreo de París está sujeto a un estricto control que, de facto, impide a cualquier aeronave el sobrevuelo sin los permisos reglamentarios.

Esa prohibición afecta también a los dos bosques situados en los dos extremos oeste y este de la ciudad, el de Boulogne (en el que se produjo la detención de los periodistas) y el de Vincennes.

El portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, se esforzó ayer por desdramatizar el fenómeno de los vuelos de drones en París -"no hay que inquietarse"-.

Una fuente vinculada al caso y citada hoy por "Le Parisien" señaló que aunque no se ha descartado totalmente la pista terrorista, "a priori está excluida". EFE