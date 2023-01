Aprovecharon que estaba distraída tomándose una selfie y, en segundos, intentaron drogarla

Kristal Santos confirmó que está bien, pero advirtió: “Puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar”.

El hecho ocurrió en Escarpas do Lago, en Brasil. En la grabación se aprecia el momento en que un hombre se acerca y rápidamente aprovecha la distracción de Kristal para poner algo en su vaso.



Aunque Santos no confirmó qué tipo de sustancia pusieron en su bebida, aprovechó para alertar sobre este tipo de situaciones.

“Me gusta la fiesta, me gusta beber”, reconoció. Y añadió “siempre creemos que esto no nos va a suceder, pero la verdad es que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar”.

“Cada uno puede hacer lo que quiera, pero siempre que sea por voluntad propia”, puntualizó.



Advertisement

Expertos como el toxicólogo clínico Miguel Tolosa explican que “esas sustancias generan un estado de control de ansiedad, pero para robar deprime a la persona. La víctima se vuelve dócil, no recuerda, se produce un gran estado de amnesia en el cual el afectado no sabe qué le pasó”.