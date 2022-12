“Aquí no se acaba la vida”, valiente respuesta de madre que perdió a su hija en el sismo de México

Drama de los Rodríguez Martínez conmueve al país azteca. Niña murió porque le cayó encima un muro y al padre, que hizo todo por rescatarla, le amputaron un pie.

Los hechos se registraron en la población de Xochimilco, en el suroriente de la capital mexicana.

El padre y los cinco hijos, estaban en el centro del pueblo cuando empezó a moverse la tierra.

La mamá, Ivonne Rodríguez, salió de su casa a buscarlos desesperada. En el camino se encontró con su esposo, pedro, quien gravemente herido, le dio la terrible noticia.

“A él ya lo traían y le digo, qué te paso, y ahí fue cuando me dijo que mi hija estaba muerta”, narró la mujer.

Pedro, el afligido padre, se reprochó duramente por la tragedia. "Estaba desesperado, mi hijo ya no quería vivir. Se echaba la culpa. Le dije: ‘no hijo, tú no te eches la culpa de nada, solamente fue la voluntad de Diosito’”, contó Estela González, abuela de la pequeña Naomi.

A Pedro, campesino que vive del diario, tiene por fortuna un pronóstico optimista. Fue intervenido por médicos del Instituto nacional de rehabilitación.

“Sus hijos lo apoyan, ya se lo dijeron, papá te estamos esperando, échale ganas, mi hermanita ya está bien, échale ganas”, contó Ivonne Rodríguez.

Hoy, la aguerrida mujer intenta levantar a su familia con la fortaleza de una madre y esposa que por siempre llevará ese dolor en su corazón.