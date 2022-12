Aquí quien llore lo mando detenido: palabras de Correa a víctimas de terremoto

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo el viernes un recorrido por varias de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado sábado con epicentro en la provincia de Manabí, norte de Ecuador.

El mandatario ecuatoriano perdió el control en un momento y amenazó a las víctimas que pedían ayuda tras perder sus bienes o familiares.

Amenazándolos con ser detenidos, les exigió que nadie llorara o se quejara.

"Aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido, sea viejo, joven, hombre o mujer. Nadie me empieza a llorar o a quejárseme por cuestiones que falten, a no ser por seres queridos que hayan perdido", dijo Correa.

Esta actuación le causó centenares de críticas en las redes sociales, luego de su visita a Bahía de Caráquez, San Vicente, Jama y Pedernales, donde recibió constantes peticiones de los damnificados.

Esto se suma al anuncio de que adoptará "medidas excepcionales" en busca de fondos para atender la emergencia suscitada por el terremoto de magnitud 7,8, con aumentos impositivos y contribuciones.

Dijo que se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales en el impuesto al valor añadido (IVA) durante un año y otra, por una sola vez, del 3 % sobre utilidades, así como una más, del 0,9 % "sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares".