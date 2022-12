Argentina e Irán llegan a acuerdo sobre atentado contra centro judío en Buenos Aires

Ambos países acordaron establecer una "comisión de la verdad", independiente e internacional, encabezada por un experto jurídico independiente de elevada reputación moral y prestigio legal para que examine el peor ataque terrorista en la historia de Argentina.

"Se creará una Comisión de la Verdad, compuesta por juristas internacionales, para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano en un comunicado.

Los miembros de dicho panel podrán analizar la evidencia reunida por los fiscales argentinos. Luego emitirán recomendaciones a las dos naciones sobre la manera de proceder, "en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes". Posteriormente, los comisionados e investigadores de Argentina viajarían a Teherán para interrogar a los sospechosos.

La presidenta Cristina Fernández elogió el acuerdo alcanzado por los cancilleres Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi, considerándolo "histórico".

Una camioneta cargada con fertilizante y combustible estalló el 18 de julio de 1994 y derruyó el edificio que albergaba la Asociación Mutual Israelí de Argentina (AMIA). No se ha esclarecido este caso ni el de otro ataque que destruyó la embajada de Israel en Argentina dos años antes y que dejó 29 muertos.

Los fiscales argentinos han acusado formalmente a seis iraníes de coordinar el atentado contra la AMIA bajo las órdenes de su gobierno. Entre los sospechosos figura el actual ministro de defensa de Irán, Ahmad Vahidi. Las autoridades de la nación latinoamericana han pasado años buscando interrogar a los acusados con ayuda de la Interpol, pero el gobierno iraní ha rechazado hasta ahora esa posibilidad.

Las pesquisas anteriores por parte de Argentina sólo derivaron en "fracasos y escándalos", y "el juicio terminó siendo una farsa", después de que funcionarios de alto nivel fueron acusados de ocultar evidencias y de dar información falsa a los investigadores, dijo Fernández en una serie de mensajes en Twitter.

En contraste, este proceso -que requiere la aprobación de los legisladores de ambas naciones- proporciona un marco legal con derechos de debido proceso para los acusados. El acuerdo podría ser además un modelo para la resolución de conflictos, dijo Fernández, quien destacó que, con este paso, la disputa queda en manos de expertos legales supervisados por árbitros independientes.

Fernández dijo en Twitter que el acuerdo es "histórico, porque jamás permitiremos que la tragedia AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos".

Sin embargo, algunas organizaciones judías manifestaron su descontento con los esfuerzos de Argentina por mejorar sus relaciones con Irán pese a que no se ha resuelto el caso del atentado.

"Es un paso hacia atrás monumental frente a lo resuelto por la justicia argentina", opinó Luis Czyzewski, quien perdió a su hija Paola por los atentados, en declaraciones emitidas el domingo a la Agencia Judía de Noticias. "Estoy consternado, pasmado y sorprendido. Muy mal estoy. La presidenta dice que esto es histórico y tiene razón: es histórico por lo negativo".

Una descripción del acuerdo, publicada por la agencia noticiosa iraní FARS, señaló que años de investigaciones en Argentina "no han logrado avance en el caso ni probado nada en contra de Irán, lo que sugiere que Irán es inocente".

En octubre, el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad dijo que una vez que "se realicen las investigaciones en una forma precisa e imparcial, se preparará el terreno para la ampliación de los vínculos entre Irán y Argentina", señaló el reporte de FARS.

Buenos Aires (Argentina)