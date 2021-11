Arqueólogos encuentran anillo para prevenir la resaca que se usaba en la antigüedad

En Israel, un grupo de arqueólogos halló un anillo para prevenir la resaca, según creencias antiguas. Se trata de una joya con una piedra amatista incrustada a la que "Se han atribuido muchas virtudes”, según el arqueólogo Amir Golani.

Este artefacto, que hoy en día más de uno envidiaría, se encontró a 150 metros de las ruinas de un almacén que contenía ánforas, envases que se usaban para servir vino. Aunque un primer cálculo indica que se usó en el siglo VII, aún no se descarta de que sea más antiguo, reseña la CNN .

Según el director del proyecto, el anillo para prevenir la resaca lo podían llevar tanto hombres como mujeres y su uso indicaba “estatus y riqueza”. Se especula que pudo haber pertenecido "al propietario de la magnífica bodega (de vinos), a un capataz" o a un "visitante desafortunado” que lo perdió, quizá, en una borrachera.

"¿La persona que llevaba el anillo quería evitar la intoxicación por haber bebido mucho vino? (…) Probablemente nunca lo sabremos", puntualizó el arqueólogo.

De momento a los que hicieron el hallazgo no se les ve muy tentados por probar si el anillo para prevenir la resaca funciona o no. Sin embargo, no deja de ser curiosa la creencia de que una joya pudiera lograr algo así y el hecho que desde tiempos inmemorables el hombre esté tratando de hallar la cura contra el enemigo también conocido como ‘guayabo’.