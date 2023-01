Arrestan a adulta mayor porque la Policía confundió un monitor cardiaco con una pistola

Una adulta mayor, identificada como Analía Hueycha, vivió un momento muy tenso después de que un grupo de policías la detuvo porque pensó que portaba un arma, pero en realidad lo que ella tenía era un monitor cardíaco.

Al menos fueron seis uniformados los que detuvieron a esta mujer e incluso la pusieron contra una pared para poder requisarla. Los hechos ocurrieron en Trelew, Argentina.

Publicidad

De acuerdo con el relato de Analía, para el medio local Crónica, una policía se le abalanzó porque, según la agente, tenía un arma de fuego en la parte izquierda del cuerpo.

No obstante, lo que realmente tenía la adulta mayor era un Holter de presión, una herramienta que ayuda a registrar el ritmo cardiaco de quien lo porte.

"Venía de ponerme el aparato porque estuve seis días en terapia intensiva con 23 de presión", señaló la mujer.

Los uniformados, no conformes con ello, también le desconectaron los cables del monitor cardíaco, por lo que se vio obligada a volver al centro donde se lo pusieron.



Publicidad

"No solo me hicieron pasar un papelón delante de la gente, sino que tuve que volver a ver al médico para que me vuelva a colocar el aparato. Podría haberme agarrado un infarto", agregó Analía.

Por el proceder de los agentes policiales, se conoció que esta mujer, de 66 años, los va a denunciar ante la Fiscalía argentina.

Publicidad

Otras noticias del día: