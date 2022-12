Arrestan a autor de tiroteos que dejaron tres muertos en Maryland, Estados Unidos

Radee Prince, de 37 años, protagonizó una de las balaceras cerca del estudio donde se graba la serie House of Cards.

El productor ejecutivo de la serie, Dana Brunetti, se refirió al incidente en Facebook. "Disparos cerca del set de 'House of Cards'", escribió.

La fuga del tirador motivó el cierre de escuelas del área, así como del set de grabación de la afamada serie.

Prince abrió fuego contra sus excompañeros en una empresa de granito y mármol en Baltimore y después se dio a la fuga.

Horas más tarde la policía encontró su carro abandonado y minutos después fue localizado cerca de un colegio. El motivo del crimen se desconoce.

"Fue localizado y está bajo custodia policial", dijo el jefe de policía de Wilmington, Robert Tracy.

"Esta persona disparó a seis personas en un día", dijo a periodistas el jefe de policía de Wilmington, Robert Tracy, y agregó que los ataques no fueron aleatorios.

En lo que va del año, en Estados Unidos se registraron 285 tiroteos con más de cuatro víctimas, según la Policía.

Prince es señalado de ser el autor de dos incidentes con arma de fuego: uno temprano en Edgewood, una localidad al norte de Baltimore, capital de Maryland, y a una hora y media de Washington DC; el otro a media mañana en Wilmington, según un comunicado de la policía.

Tres personas murieron en el primer tiroteo, ocurrido en una empresa de venta de placas de granito justo antes de las 9:00 a.m. hora de Estados Unidos, dijo Jeffrey Gahler, comisario del condado de Harford, donde está Edgewood.

Además de los tres muertos, otras dos víctimas fueron trasladadas a centros médicos en estado grave.

Gahler dijo que Prince estaba vinculado a la empresa donde tuvo lugar el primer tiroteo, Advanced Granite Solutions. "Aparentemente fue un ataque a personas específicas, y se limitó a esa empresa", dijo.

Las cinco víctimas eran también empleadas de esa firma, dijo Gahler, negándose a dar más detalles sobre ellas. Otras personas estaban en el local cuando ocurrió el tiroteo, agregó.