Arrestan a enfermero por caso de mujer en estado vegetativo que quedó embarazada y dio a luz

El hombre, de 36 años, es el principal sospechoso de violar a la paciente porque era responsable de cuidarla.

Thelda Williams, alcaldesa de Phoenix, y Jeri Williams, jefa de la Policía de esa ciudad, dijeron en conferencia de prensa que el señalado es Nathan Sutherland, cuidador y enfermero del centro médico Hacienda Healthcare.

Según la versión policial, Sutherland era responsable de cuidar a la víctima en el lapso que se considera ocurrió el asalto sexual y que trabaja en el centro médico desde 2011.

Autoridades indicaron que las pruebas de ADN de los empleados ayudaron a la Policía a encontrar una coincidencia entre Sutherland y el bebé.

De acuerdo con los datos relevados en la conferencia de prensa, las autoridades tomaron muestras de Sutherland el martes después de lograr una orden judicial y ya fue arrestado.

Se espera que sea acusado de un cargo de agresión sexual y otro de abuso hacia adultos vulnerables, aunque el portavoz policial Tommy Thompson indicó que están investigando si pudo abusar de otras pacientes del centro médico.

El pasado 29 de diciembre, la mujer dio a luz un niño totalmente sano ante el asombro del personal médico, que, aseguró, no tenía conocimiento de que la paciente estaba embarazada.

Por sus gemidos se enteraron de que algo iba mal y fue entonces cuando descubrieron que estaba de parto. Dos médicos del centro que atendían a la mujer ya no trabajan en esta residencia.

La víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, ha sido paciente en el centro de Hacienda HealthCare, en Phoenix, durante al menos una década, después de que sufriera un accidente en el que casi se ahoga pero que la dejó en estado vegetativo.

En contexto:

Renuncia el director del centro donde mujer en estado vegetativo quedó embarazada y dio a luz