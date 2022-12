Arrestan a joven de 18 años que estaría vinculado con atentado terrorista en metro de Londres

“El nivel de amenaza sigue siendo crítico”, informó Neil Basu, responsable de unidades antiterroristas de la Policía.

"Hemos hecho una detención importante en nuestra investigación", añadió Basu.

Policía del condado de Kent, en el sureste de Inglaterra, detuvo al sospechoso "en la zona portuaria de Dover", precisaron las fuerzas de seguridad.

El joven se hallaba en detención preventiva en un puesto de Policía local, a la espera de su traslado hacia una comisaría del sur de Londres.

El atentado, el quinto en seis meses en Reino Unido, ocurrió el viernes en un vagón de metro en hora punta, en la estación de Parsons Green, situada en un barrio acomodado del suroeste de Londres.

Medidas de seguridad

El acto, realizado con un artefacto de fabricación casera y calificado de "terrorista" por la Policía, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Estado Islámico se reivindica atentado en metro de Londres que dejó... Ante el temor a otro ataque "inminente", las autoridades británicas subieron el viernes, por segunda vez en unos meses, la alerta terrorista de "grave" a "crítico", su nivel máximo.

Y la primera ministra británica, Theresa May, anunció, en un mensaje televisado, el despliegue de militares en lugares claves no accesibles al público para permitir un aumento de la presencia policial en los transportes públicos.

En total, 1.000 agentes han sido reasignados "a través del país", según Rowley, mientras que "hasta 1.000 militares" ocuparán su lugar desde este sábado en sitios estratégicos como las centrales nucleares y otras infraestructuras importantes, comunicó el ministerio de Defensa. "No patrullarán en las calles", precisó un portavoz.

Estación reabierta

Según el último balance publicado por los servicios sanitarios, 30 heridos, ninguno de ellos de gravedad, fueron atendidos en el hospital, sobre todo por quemaduras. Sólo tres de ellos seguían hospitalizados este sábado.

El balance podría haber sido mucho peor, según May, que aseguró el viernes que "el artefacto explosivo buscaba provocar enormes daños".

Fotos difundidas en Twitter mostraban cómo un cubo blanco poco dañado ardía en una bolsa de congelación de un supermercado, en el interior del vagón de metro, cerca de las puertas automáticas. Unos cables eléctricos salían de la bolsa.

Restos de la bomba están siendo examinados por científicos, según la Policía, que no quiso comentar las informaciones de la prensa británica sobre el supuesto fallo del retardador de la bomba o el hecho de que el artefacto contenía clavos y TATP, un explosivo apreciado por los yihadistas.

Estación de metro de Parsons Green volvió a abrir sus puertas este sábado.

Reino Unido sufrió en los últimos meses una serie de atentados, en un contexto de incremento de los ataques yihadistas en Europa.

En mayo, un kamikaze se hizo explotar a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Mánchester y dejó 22 muertos.

El mes siguiente, un grupo de hombres atropelló a viandantes con una furgoneta en el London Bridge antes de apuñalar a varias personas, lo que provocó la muerte a ocho muertos.

Vea, además:

Asciende a 22 la cifra de heridos por explosión en el metro de...