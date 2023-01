Arrestan a policía acusado de acariciar los senos a una mujer muerta

El hecho quedó registrado en su cámara corporal que, aunque apagó, siguió grabando minutos después.

El agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (EE. UU.) David Rojas fue arrestado bajo la acusación de haber tocado los senos de una mujer que estaba muerta.

Rojas fue detenido por una violación grave de los códigos estatales de seguridad referidos a acciones sexuales con restos humanos, informó el Departamento de Policía.

El hecho fue captado en un video tomado por la cámara corporal del policía, cuando este y su compañero respondieron a una llamada al servicio de emergencia sobre el hallazgo de una mujer muerta dentro de una residencia a mediados de noviembre.

Los dos oficiales entraron a la casa y confirmaron que la mujer estaba muerta.

El compañero salió de la vivienda hacia la patrulla a traer el papeleo para realizar el reporte, mientras Rojas se quedó solo en la habitación donde se hallaba el cuerpo.

En ese momento, supuestamente Rojas apagó su cámara corporal y luego "tocó de manera inapropiada el cuerpo de la mujer", explicaron los investigadores del Departamento de Policía en un comunicado.

Las autoridades explicaron que aunque el policía apagó la cámara, el sistema siguió operando por aproximadamente dos minutos.

Al finalizar su turno Rojas, cumpliendo las normas del Departamento, regresó la cámara al departamento policial encargado.

A comienzos de noviembre el jefe del Departamento de Policía, Michel Moore, y el sindicato policial acordaron implementar un protocolo en el que las imágenes de vídeo de las cámaras corporales son revisadas de forma aleatoria.

El Departamento de Policía informó el pasado 4 de diciembre que el oficial a cargo de mirar los videos eligió una cámara al azar y así descubrió lo ocurrido con la mujer muerta.

La Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, que se encarga de defender a los miles de agentes del Departamento, dijo en un comunicado que "no defenderán a un oficial acusado de acariciar los senos de una mujer muerta".

"Si la acusación es cierta, entonces el comportamiento exhibido por este agente no solo es incorrecto, sino extremadamente inquietante y no se alinea con los valores que nosotros, como oficiales de policía, apreciamos y amamos", subrayaron.