Arrestan al hombre que destrozó la estrella de Trump en Hollywood

El hombre que admitió haber vandalizado la estrella del magnate Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood fue arrestado este jueves, informó la policía.

James Otis tenía previsto ofrecer una rueda de prensa en el lugar donde está ubicado el reconocimiento al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, pero las autoridades lo detuvieron antes.

Otis, que filmó el ataque y luego lo vociferó en una agencia de noticias local, dijo que inicialmente su intención era retirar la estrella y subastarla en Nueva York el día de la elección, el 8 de noviembre.

El dinero iría a las mujeres que alegaron haber sido maltratadas sexualmente por Trump, quien niega estas acusaciones. Con pica y martillo, destrozan estrella de Trump en Hollywood

Pero sólo pudo extraer las letras en dorado con el nombre del magnate inmobiliario y el logotipo de televisión que iba encima.



La cámara de Comercio de Hollywood rápidamente inició las reparaciones de la estrella que le otorgaron al republicano en 2007 por su programa "The Apprentice" ("El Aprendiz").

"Cuando la gente está insatisfecha con nuestros homenajeados, esperamos que proyecten esa rabia de una manera más positiva que vandalizar un punto de referencia de California", dijo el jefe de la asociación, Leron Gubler.

"Nuestra democracia está basada en el respeto a la ley. La gente puede hacer la diferencia votando y no destruyendo la propiedad pública", añadió.

Otis fue acusado de vandalismo.Vea Trump se disculpa por video donde alardeaba de tocar y besar mujeres sin permiso

No es la primera vez que la estrella de Trump es blanco de protesta. Un artista callejero la rodeó con un muro de 15 centímetros de madera con alambre de espino en una crítica a la promesa del candidato de construir una muralla en la frontera con México.

El año pasado dejaron excremento sobre la estrella y ya fue rayada con una gran 'X' amarilla y una esvástica.