Arrestan en Brasil a un segundo sospechoso por desaparición de periodista e indigenista en Amazonas

Las autoridades brasileñas arrestaron este martes a un segundo sospechoso de la desaparición de un periodista británico y de un indigenista brasileño, que son buscados desde hace diez días en una remota y selvática región de la Amazonía de Brasil. Ellos investigaban amenazas contra pueblos indígenas.

La detención fue anunciada en comunicado por la Policía Federal, que coordina el "Comité de crisis" creado por el Gobierno para participar en las búsquedas del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y del indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos desde el 5 de junio en una región de la Amazonía próxima a la frontera de Brasil con Perú y Colombia.

Según el comunicado, los responsables por la operación cumplieron una orden de detención temporal expedida contra Oseney da Costa de Oliveira, de 41 años y conocido como ‘Dos Santos’, por "sospecha de participación en el caso junto con Amarildo da Costa Oliveira, alias ‘Pelado’ y quien está preso desde hace una semana".

Amarildo, hermano de Oseney, es por ahora el principal sospechoso, ya que había hecho amenazas contra el indigenista y fue visto persiguiendo a los desaparecidos en una lancha, y a que algunos objetos personales de Phillips y Araújo fueron hallados escondidos en un lugar próximo a su residencia.

El segundo sospechoso "está siendo interrogado y será conducido a una audiencia de custodia ante la justicia" en Atalaia do Norte, municipio del estado de Amazonas, según el comunicado.

La Policía Federal informó en el mismo comunicado que continúan las búsquedas tanto fluviales como áreas en la región del río Itaquaí, en jurisdicción de Atalaia do Norte, donde los desaparecidos fueron vistos por última vez.

De acuerdo con la nota, los agentes federales también cumplieron dos mandatos de búsqueda y decomiso en residencias de Atalaia do Norte en la que fueron hallados algunos cartuchos de arma de fuego y un remo, que serán sometidos a análisis.

La pista de Phillips y de Araújo se perdió el 5 de junio cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, a donde deberían de haber llegado en la mañana de ese domingo.

Viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región y conoce a profundidad la zona, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en el llamado Valle do Javari, lo que ha despertado temores de un asesinato entre sus allegados.

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como The Financial Times, The New York Times y The Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre el Valle do Javari.

Bolsonaro dice que el periodista “era mal visto” en el Amazonas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles que el periodista británico Dom Phillips, que desapareció con un indigenista en una remota zona de la Amazonía, era "mal visto en esa región" por su trabajo como reportero.

"Ese inglés era mal visto en esa región, porque hacía muchos reportajes contra los 'garimpeiros' (mineros ilegales) y la cuestión ambiental", declaró el gobernante en una entrevista con un canal de youtube dirigido por la periodista bolsonarista Leda Nagle.