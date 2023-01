Arrestan y tildan de cobarde a policía que cuidaba secundaria de Parkland el día de la masacre

Gran parte de la comunidad estadounidense y hasta el presidente Trump lo cuestionan por no enfrentar al hombre que asesinó a 17 personas.

El exoficial Scot Peterson, de 56 años, fue arrestado por siete cargos de negligencia hacia un menor de edad, tres cargos de negligencia culposa y un cargo de perjurio, informó la portavoz del Departamento de Policía de la Florida (FDLE).

Un mes después del ataque, el 14 de febrero del año 2018, se divulgó un video que mostraba a Peterson en el exterior del liceo Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, al norte de Miami, mientras ocurría la masacre.

Peterson "no hizo absolutamente nada por mitigar el tiroteo en MSD que mató a 17 niños, profesores y empleados e hirió a otras 17 personas", dijo el comisionado del FDLE, Rick Swearingen.

"No puede haber excusas para su completa inacción ni se puede cuestionar que esta inacción costó vidas", añadió.

Al conocer la noticia, Fred Guttenberg, cuya hija Jamie de 14 años murió en el tiroteo, dijo que Petersen podía "pudrirse en el infierno".

"Podrías haber salvado uno de los 17. Podías haber salvado a mi hija", escribió en Twitter. "No hiciste nada y luego mentiste y ahora te mereces la miseria que está por llegarte".

Gregory Tony, el nuevo alguacil del condado de Broward (al que pertenece Parkland) dijo en el comunicado que "nunca es muy tarde para rendir cuentas y hacer justicia".

Peterson era el policía que estaba adjudicado al liceo MSD cuando ocurrió el tiroteo que desató un movimiento nacional contra las armas.

Según el comunicado, el oficial no investigó de dónde provenían los disparos y tomó cobijo durante el ataque mientras las víctimas eran masacradas. También recomendó a otros policías que llegaron al lugar del crimen que permanecieran a 150 metros del edificio.

En marzo del año pasado, cuando se dio a conocer el primero de los videos, Trump lo acusó públicamente de haber sido un cobarde y dijo que él habría entrado a la escuela de haber estado en su lugar.

Peterson reaccionó entonces a través de un abogado asegurando que sus acciones se ajustaron al protocolo, posición que ha mantenido hasta ahora.

