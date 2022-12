Arthur, el primer huracán de la temporada, pierde fuerza y vira mar adentro

El centro del huracán Arthur se mueve este viernes mar adentro tras tocar tierra en Carolina del Norte, donde causó inundaciones y 44.000 viviendas quedaron sin electricidad, dejando una estela de intensas lluvias en la costa este que aguarán en algunas zonas la fiesta nacional del 4 de julio.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó de que el huracán sigue avanzando con vientos de 150 kilómetros por hora y se encontraba a unos 165 kilómetros al este de Ocean City en el estado de Maryland, y unos 530 kilómetros de Chatham, en Massachusetts.

En su boletín de las 14.00 hora local (18.00 GMT), avisó de que el centro del huracán se mueve mar adentro en la costa atlántica y pasará por la zona de Cabo Cod en Massachusetts esta noche, para situarse al oeste de Nueva Escocia el sábado temprano, cuando se espera un debilitamiento que lo convierta en ciclón post-tropical.

El CNH retiró la mayoría de las alertas para la costa este relacionadas con Arthur, que se espera que se convierta en ciclón post tropical, pero mantuvo los avisos de tormenta tropical para Nantucket y Cabo Cod (Massachusetts) desde Provincetown a Woods Hole.

El Servicio Nacional de Meteorología ha advertido de que en la zona este de Massachusetts las lluvias, acompañadas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, podrían dejar entre 5 y 15 centímetros de agua.

Las inclemencias del tiempo han obligado a las autoridades locales a hacer algunos cambios en las celebraciones del 4 de julio, que suelen consistir en reuniones de familiares y amigos al aire libre en torno a una barbacoa, y el día concluye con fuegos artificiales.

En Boston, la alcaldía decidió anticiparse y lanzar sus fuegos artificiales un día antes, mientras que otras ciudades como Westport (Connecticut), los han retrasado al lunes para asegurarse de que Arthur se ha alejado lo suficiente.

Mientras, en Carolina del Norte las autoridades del estado comenzaron a evaluar los daños que dejó el primer huracán de la temporada en el Atlántico, que tocó tierra con vientos máximos sostenidos de hasta 155 kilómetros por hora.

El gobernador Pat McCrory resaltó este viernes, en una conferencia de prensa en Raleigh, capital del estado, que las condiciones en la costa "están mejorando", después de que las inundaciones que ha causado y las más de 44.000 viviendas sin electricidad.

"No se han reportado accidentes serios y eso nos alegra. Estoy preparado para disfrutar la playa este 4 de julio. Las playas de Carolina del Norte están abiertas para los visitantes del resto del país", resaltó el gobernador republicano.

Aunque el daño del huracán "fue mínimo", McCrory informó que hay erosión en las playas, escombros que necesitan recogerse, árboles caídos y daños menores en las viviendas y los muelles de la costa, especialmente en el área de los Outer Banks.

Los condados Carteret, Craven y New Honover, en la costa del estado, son los más perjudicados por la falta de electricidad.

Cientos de turistas fueron evacuados de la zona de los Outer Banks, a la que habían llegado para disfrutar de las playas y del ambiente durante el largo fin de semana de la celebración del 4 de julio, aunque las autoridades ya han indicado que pueden regresar.

Will Sessoms, el alcalde de Virginia Beach (Virginia), otro de los puntos habituales de vacaciones este fin de semana, también indicó en MSNBC que la tormenta pasó por su ciudad, aunque pidió precaución a los turistas.

"La clave es mantenerse fuera del agua. Las olas son grandes. Tenemos una gran cantidad de corrientes de resaca y no queremos que nadie pierda la vida en el que el agua", dijo.

Arthur, que nació como tormenta a principios de semana en el noreste de Florida, es el primer huracán de la temporada en la cuenca atlántica, que comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre.

Para esta temporada, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) prevé la formación de 8 a 13 tormentas tropicales, de las cuales entre 3 y 6 llegarían a huracanes y uno o dos de ellos serían de categoría mayor.