Asamblea Constituyente de Maduro autoriza enjuiciar al diputado opositor Freddy Guevara

El político se encuentra refugiado en la embajada de Chile en Caracas, tras la orden de la Corte Suprema de levantarle la inmunidad.

La Constituyente decidió "autorizar la continuación del enjuiciamiento" de Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por instigación a la violencia y asociación para delinquir, señala un acuerdo aprobado.

Los presuntos delitos se habrían cometido durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

"Me acusan de delitos que no he cometido, pero motivados por unos hechos que sí reconozco. Yo sí llamé a la protesta, llamé a la calle y creo en la desobediencia civil", expresó Guevara en un video difundido por su partido Voluntad Popular.

La Constituyente considera que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el pasado viernes le pidió retirarle el fuero parlamentario a Guevara, "ha constatado la existencia de medios de prueba suficientes" contra el legislador, que enfrenta penas de cárcel de hasta diez años.

El acuerdo fue aprobado en una sesión de urgencia convocada por Delcy Rodríguez, presidenta del organismo que rige en el país como un suprapoder desde agosto.

"¡Llegó la hora de la justicia!", clamó Rodríguez.

Guevara, de 31 años y delfín de Leopoldo López, dirigente en arresto domiciliario, se encuentra desde el sábado en la residencia del embajador chileno en calidad de "huésped".

Chile está dispuesto a otorgarle asilo político, dijo en Santiago el canciller Heraldo Muñoz.

Si solicita asilo, Guevara podría ser beneficiado con un salvoconducto para ir a Chile, explicó Diego Arria, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas. "Creo que lo dejarían salir, porque al gobierno no le conviene crear otro héroe como Leopoldo López", expresó.

El parlamentario había sido citado a la sesión de este lunes, después de que el TSJ -acusado por la oposición de servir al chavismo- ordenara procesarlo en la justicia ordinaria y pidiera autorización a la Constituyente.

En el acto, el fiscal general, Tarek William Saab, lo responsabilizó por "llamados" que "promovieron acciones de muchísimo peligro que pudieron haber culminado con una guerra civil (…) y un baño de sangre muchísimo mayor".

El presidente del Parlamento, Julio Borges, denunció el domingo que el procedimiento contra Guevara busca debilitar aún más a la cámara, cuyas decisiones son desconocidas por el TSJ.

