Asamblea Constituyente de Venezuela considera adelantar elecciones legislativas

Tomó, además, la decisión de quitar inmunidad a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán.

Esta decisión de dejarlos sin fueron tuvo lugar en una sesión en la que el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dejó claro que se ha iniciado una "contraofensiva" por, según ha dicho, pedir medidas extranjeras contra el país.

Todos fueron acusados por la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia de "haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes del odio".

Cabello, considerado el número dos del chavismo, leyó las comunicaciones enviadas por el Supremo en las que señalan que por "tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito", paso previo que fija la Constitución venezolana antes del allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

La ANC, un cuerpo legislativo que no es reconocido por numerosos países, ha levantado las inmunidades de una veintena de diputados en los últimos dos años arrogándose competencias exclusivas del Parlamento.

El constituyente Darío Vivas advirtió que hay "otros diputados pendientes" de ser sometidos a procedimientos similares.

Durante la sesión, también fue aprobada la designación de una comisión para definir la fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas, previstas para 2020, aunque no se descartó convocarlas para este año.

La comisión estará conformada por los constituyentes María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello, quien hizo el anuncio.

"Si de esa consulta resulta que es el primero de enero (...) el 1 de enero se hará. Si dice que es este año, se harán cuando diga esa consulta", continuó al tiempo que aseguró que "en los próximos días" revelarán la fecha en la que se realizarán las elecciones del Parlamento.

El domingo, el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, había denunciado que el gobernante Nicolás Maduro pretendía "disolver" el Parlamento y "perseguir" a diputados a través de la ANC, cuyo presidente negó este lunes tal afirmación al señalar que el Legislativo "está eliminado ya".

Guaidó consideró que la decisión de la ANC durante su sesión es "ilegal" y anunció que el martes anunciará nuevas medidas.

En una serie de mensajes en Twitter, el líder opositor indicó que "ninguna" de las decisiones "inconstitucionales" del foro "tiene validez ni reconocimiento alguno".

Expresó que el gobierno de Maduro, al que califica de "dictadura", "sigue dividiéndose" y midiendo los costos políticos y señaló que el resultado de la sesión de este martes atiende a "presiones internas y externas".

"Entendieron que ya no pueden hacer lo que les da la gana", apuntó.

Entretanto, el partido Primero Justicia, en el que militan el excandidato presidencial Henrique Capriles y tres de los diputados acusados -Guerra, Guzmán y Guanipa-, aseguró que los legisladores se encuentran en resguardo, aunque no informó sobre el paradero su paradero.

El partido Vente Venezuela, de la exdiputada María Corina Machado, condenó la medida contra estos tres diputados y contra García, perteneciente a su formación, al considerarla como un "ataque" al Parlamento.

"Si creen que, persiguiendo, nos callan, pues ya van a ver, lo mejor, Venezuela, está por venir, Venezuela nació para ser libre y la vamos a salvar, la vamos a liberar y nos vamos a reconstruir, orgullosos de hombres como Juan Pablo García", afirmó Machado.

El gobernante venezolano no se pronunció sobre estas decisiones de la ANC, pero sí informó sobre cambios dentro de su gabinete.

Maduro nombró a nuevos funcionarios para los ministerios de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, de la Mujer y la Igualdad de Género, de Educación Universitaria, de Ecosocialismo, de Obras Públicas y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.

En respuesta, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza.

