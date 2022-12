Asamblea de Venezuela fue escenario, otra vez, de una gresca

El diputado opositor Julio Borges, ensangrentado, fuertemente golpeado en un ojo y con el pómulo izquierdo visiblemente hinchado, aseguró en el canal privado Globovisión que "se han golpeado a varios diputados hoy", entre los que citó Ismael García, María Corina Machado, y Nora Bracho.

"Hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello (presidente del Parlamento) que encarna el odio, la represión, el fachismo (del) que el quiere acusar al resto del país", indicó Borges, acusando al presidente del Parlamento de permitir "gente armada dentro del hemiciclo, con guardaespaldas".

La transmisión de la sesión que hace habitualmente el canal de la Asamblea Nacional fue interrumpida inicialmente mostrando planos generales del techo del hemiciclo y finalmente suspendida para conectarse al canal estatal VTV de forma que no se vio nada de lo sucedido en la sala.

El legislador opositor explicó que la agresión fue ejecutada por "varias personas" que se abalanzaron "sin mediar palabra y desde atrás como unos cobardes" contra varios parlamentarios que mostraban una pancarta en la que se podía leer "Golpe al Parlamento".

"Eso salvaje que se está viviendo en Venezuela es incomprensible para cualquier país del mundo", indicó el legislador opositor, quien aseguró que estos golpes son "al país entero".

"Quiero decirle al señor Diosdado Cabello que la conciencia no se somete a ningún examen y nos podrán golpear, como lo han hecho, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar pero los principios no se venden, los ideales no se venden", agregó.

La oposición ha mantenido la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales del 14 de abril, en los que se impuso, según los datos del ente electoral, por un estrecho margen sobre el candidato opositor, Henrique Capriles, quien no reconoce esa victoria y ha anunciado que impugnará los resultados.

Borges, coordinador general de Primero Justicia, el partido de Capriles, reveló que es la tercera vez que le golpean en la Asamblea, donde también hace quince días fue agredido.

El pasado día 16, en la primera sesión tras las elecciones, el diputado William Dávila recibió el impacto de un micrófono que le fue lanzado y que le obligó a recibir 16 puntos de sutura.

Borges afirmó hoy dirigiéndose a Cabello que "está cavando la tumba de todo el proceso que ustedes llaman revolución" y afirmó que el presidente del Parlamento "se alegra, se ríe" mientras se golpea a los opositores.

"Mañana hay una oportunidad de salir a la calle pacíficamente (...) a demostrar que somos distintos", indicó en alusión al Primero de Mayo, día en que la oposición y el chavismo celebrarán con marchas por separado.

El diputado chavista Pedro Carreño explicó tras los incidentes que antes de la sesión de hoy se intentó "establecer un mecanismo de concordia" y "sosiego" dentro del Parlamento y que lo único que se le pidió a la "derecha reaccionaria" es que reconozca a Maduro en virtud del artículo 131 de la Constitución.

Ese artículo menciona la obligación de "toda persona" de cumplir y acatar la Constitución, leyes y demás actos de los órganos del poder público.

"Ellos van a los medios de comunicación a presentarse como santos, castos, puros e impolutos corderitos y lo que llevan por dentro es el odio del fascismo y desatar ese odio criminal contra nuestro pueblo es un acto heroico", dijo.

Acusó a la oposición de ser indiferente a los 10 muertos , que dijo, se produjeron en incidentes tras protestas de opositores un día después de las elecciones de los que volvió a responsabilizar a los parlamentarios opositores.