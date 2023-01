Asamblea Nacional aprueba antejuicio simbólico a Maduro por presuntos nexos con Odebrecht

El legislativo aprobó la petición del Tribunal de Justicia en el exilio para que el mandatario sea procesado por corrupción relacionada con la constructora.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó que un grupo de magistrados exiliados inicie el proceso en contra de Maduro por el caso Odebrecht. Aunque es una fuerte medida, no tendría repercusiones porque este tribunal no es acatado por las autoridades venezolanas.

La petición fue aprobada por una mayoría simple de 105 votos frente a 2 votos en contra de diputados chavistas que asistieron a la sesión.

El proceso que enfrenta Maduro fue iniciado por la fiscal general destituida, Luisa Ortega. En este se acusa al mandatario de haber recibido 35 millones de dólares por parte de Euzanando Acevedo, presidente de Odebrecht en Venezuela.

La Guardia Nacional Bolivariana le impidió el ingreso al recinto a los medios de comunicación, por lo que los diputados comunicaron través de redes sociales lo que ocurría durante la votación.

Desde ya el fiscal general designado, Tarek William Saab, ha dicho que el proceso es nulo, ya que el tribunal en el exilio no es reconocido por las autoridades venezolanas.

Vale recordar que en Venezuela hay dos tribunales supremos de justicia: Uno elegido por la Asamblea Nacional oficialista en 2015, bajo cientos de irregularidades, y otro nombrado el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional de orden opositor. Son los miembros de este último los que se encuentran en el exilio por la persecución estatal.