Asamblea Nacional aprueba juicio político contra Nicolás Maduro

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó iniciar un procedimiento con miras a un "juicio político y penal" contra el presidente, acusado de propiciar la ruptura democrática con la suspensión del referendo revocatorio.

Se acuerda "votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (...) y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo", subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre "situación constitucional de la presidencia".

El Parlamento declaró el domingo la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela, al considerar que el freno al referendo consumó un "golpe de Estado".

Entre tanto, acompañado por el alto mando militar, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, leyó una declaración en la que aseveró que el mandatario "no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce la máxima autoridad jerárquica y a quien reiteramos nuestra incondicional lealtad".

El jefe de Estado regresó este martes a Venezuela, tras una gira de cinco días por Oriente Medio que incluyó escalas para entrevistarse con el papa Francisco en el Vaticano y con el próximo secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Aunque delegados del gobierno y de la oposición han tenido algunos acercamientos para el eventual inicio del diálogo, hasta ahora no ha habido resultados concretos.

En su gira, Maduro visitó Azerbaján, Irán, Arabia Saudita y Qatar, en un intento por lograr acuerdos para mejorar los precios del petróleo, cuya caída ha profundizado una severa crisis económica en Venezuela, con escasez de alimentos y medicinas, así como una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.

El diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, aseguró que la "derecha venezolana no tiene palabras y está muy divida".

Opositores convocaron una marcha para este miércoles.

La impopularidad de Maduro llega a 76,5%, según la firma Datanálisis.