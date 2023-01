Asamblea Nacional de Venezuela asume competencias del Ejecutivo, al que no reconoce

El Parlamento, de mayoría opositora, también designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador especial del país ante la OEA.

Los diputados de la mayoría opositora acordaron "designar" a Tarre Briceño como "representante especial" ante la OEA, "con el propósito de coordinar con esa organización las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional" en el país.

"Seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestro Parlamento y nuestra gente, al no dejarla sola en ningún espacio", dijo el jefe de la Cámara, Juan Guaidó, tras señalar que el acuerdo fue aprobado "casi por unanimidad".

Esta misma jornada, los legisladores aprobaron otro documento que acuerda la permanencia del país en la OEA, y contraría así el proceso que inició el Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el ente de integración regional.

Luego añadió, en su cuenta de Twitter, que con esta designación el Parlamento persigue "garantizar que Venezuela se mantenga dentro" de la OEA.

La decisión del Legislativo, cuyas decisiones no son acatadas por la rama Ejecutiva luego de que fuera declarado en "desacato" por el Supremo en 2016, supone otra muestra del desconocimiento que la oposición hace al nuevo mandato presidencial que juró Nicolás Maduro ante el Supremo hace casi dos semanas, y cuya legitimidad desconoce.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios presidenciales de mayo pasado, unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición que tachó las votaciones de fraudulentas.

Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), así como varios Gobiernos de la región, han declarado que no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Maduro.

Justo esto señalan los diputados en el texto cuando recuerdan que, si bien es competencia del Ejecutivo designar embajadores y jefes de misiones diplomáticas, "como consecuencia de la ruptura del orden constitucional", al usurpar Maduro la Presidencia, "esas normas han dejado de aplicarse".

También se indica que debe enviarse "una comunicación" al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que tome "debida nota del presente acuerdo".

La semana pasada, Almagro -quien critica abiertamente la Administración de Maduro- se mostró proclive a "reconocer" a un embajador nombrado por un gobierno interino en Venezuela, aunque esta última situación aún no se ha producido.