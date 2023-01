Asamblea venezolana, controlada por la oposición, declara ilegítimo nuevo mandato de Maduro

Dijo que, a partir del jueves, la Presidencia de Venezuela quedará usurpada. Horas antes de la instalación del Parlamento desactivaron un artefacto explosivo.

"Reafirmamos la ilegitimidad de Nicolás Maduro (...). A partir del 10 de enero estará usurpando la Presidencia y en consecuencia esta Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo", dijo el nuevo presidente del Legislativo, Juan Guaidó, tras juramentarse en el cargo.

El jefe parlamentario también consideró "rota o usurpada la cadena de mando" en la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro y a la que, sin embargo, pidió apoyar los esfuerzos para "restablecer la democracia" en el país petrolero.

Ante la amplia bancada opositora y representantes del cuerpo diplomático, Guaidó se comprometió además a "generar las condiciones para un gobierno de transición y convocar a elecciones libres".

"La presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada (...), estamos en dictadura", remarcó el diputado de Voluntad Popular, partido del dirigente Leopoldo López, en prisión domiciliaria.

La declaratoria de ilegitimidad se produce un día después de que el Grupo de Lima le pidiera a Maduro abstenerse de asumir el nuevo mandato y transferirle el poder al Parlamento mientras se realizan "elecciones democráticas".

Venezuela acusa al Grupo de Lima de "alentar" un golpe de Estado con apoyo de EE. UU. El mandatario socialista, confrontado a una grave crisis económica, asumirá para el período 2019-2025 tras ser reelegido el pasado 20 de mayo en comicios boicoteados por la oposición y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.

Explosivo

Varios diputados opositores denunciaron que dentro de la sede del Parlamento venezolano fue hallado un supuesto artefacto explosivo que ya fue retirado sin ocasionar daños, horas antes de que se designe la nueva junta directiva de la Cámara.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Alfonso Marquina, indicó a través de la red social Twitter que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) atendió esta situación.

"Sebin toma las Instalaciones del Palacio Legislativo, tras encontrar supuesta Granada fragmentaria en la entrada del salón de sesiones. Hice acto de presencia para verificar el procedimiento", informó.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano dijo que la custodia de este palacio "está en manos de los representantes de la dictadura", en alusión al Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que "solo ellos pudieron colocar un explosivo".

"La dictadura no nos va a detener con amenazas. Hoy 5 de enero se instala la nueva directiva", agregó en la misma red social.

Personal del Parlamento informó que el Sebin revisó esta mañana la oficina de Presidencia para asegurar el lugar, lo que retrasó la entrada de periodistas e invitados a la sesión de hoy y pudieron ingresar finalmente cerca de las 9:00 a.m.

Hasta el momento, ninguna autoridad policial o militar ha informado sobre el hallazgo.

En el lugar se encuentran alcaldes y concejales opositores, representantes gremiales, dirigentes políticos, un centenar de diputados y una veintena de representantes diplomáticos.

Voluntad Popular (VP), el partido del opositor preso Leopoldo López, asume hoy el mando de la Cámara con el joven diputado Juan Guaidó en la presidencia, según ha adelantado el antichavismo.