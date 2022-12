Asamblea venezolana decide sobre inmunidad parlamentaria de diputado opositor

La bancada oficialista venezolana se disponía a iniciar el procedimiento para retirarle el fuero al congresista Julio Borges y abrirle un juicio por su presunta vinculación con una conspiración contra el gobierno venezolano.

Borges, segundo dirigente opositor sometido a proceso en menos de una semana, dijo a The Associated Press, que independientemente de las acciones que se inicien contra algunos dirigentes, la oposición seguirá enfocada en las elecciones parlamentarias de este año.

"Lo que nos queda ahorita es defendernos en todas las instancias y que el país sepa que al final tenemos que lograr un cambio y que ese cambio lo vamos a lograr todos los venezolanos con la Asamblea Nacional", dijo Borges.

El congresista consideró su proceso como un caso de "violencia política", y sostuvo que el oficialismo decidió emprender acciones en su contra porque Primero Justicia ha sido el partido que ha defendido con más fuerza los comicios parlamentarios, "y eso en este momento el gobierno le teme".

Primero Justicia en la principal fuerza opositora del país de la cual forma parte el líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles.

Como parte del endurecimiento de las acciones contra la oposición de los últimos días, la directiva oficialista de la Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión en la que espera arrancar el proceso para retirarle la inmunidad a Borges, dirigente y coordinador nacional de Primero Justicia.

La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular, y establece que para poder someterlos a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la protección legal, decisión que luego debe ser avalada por la Asamblea Nacional.

El proceso contra Borges comienza cinco días después del encarcelamiento del alcalde de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, quien también ha sido señalado por el gobierno de estar implicado en un supuesto plan de golpe de estado.

Un grupo de congresistas oficialistas acudió el lunes a la Fiscalía General para solicitar una investigación contra Borges por su supuesta relación con un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Hay suficientes elementos para quitarle la inmunidad y que este señor (Borges) vaya a ocupar un calabozo", dijo a una radio local el diputado oficialista Dario Vivas, pero no mostró pruebas.

La coalición opositora rechazó la víspera los señalamientos y acciones emprendidas contra Borges y otros dirigentes, y planteó que el gobierno busca con estos procesos desviar la atención porque está "sumamente desesperado" por la compleja situación económica que enfrenta el país y la pérdida de popularidad de Maduro que cuenta con un respaldo popular cercano al 22%.

Un estudiante murió el martes al recibir un disparo en la cabeza, al parecer, durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad suroccidental de San Cristóbal.

El joven identificado como Kliverth Roa, de 14 años, murió de un impacto de escopeta en medio de una manifestación callejera, dijo a The Associated Press el concejal opositor José Vicente García, presidente de la comisión de derechos humanos del Consejo Municipal de San Cristóbal.

Agregó que el peritaje policial reveló que el adolescente recibió en la cabeza un impacto de una munición de arma larga que tenía residuos de pólvora. "Eso quiere decir que efectivamente fue disparado por una escopeta", agregó.

Según las investigaciones preliminares Roa resultó gravemente herido cuando manifestantes se enfrentaron con la policía que trataba de contener la protesta en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira.

El concejal precisó que el adolescente murió cuando era trasladado a un centro de salud. La Fiscalía General dijo en un comunicado que abrió una investigación sobre la muerte.

En la ciudad de San Cristóbal, epicentro hace un año de violentos disturbios, se registraron el martes protestas callejeras contra la crisis económica que culminaron en enfrentamientos de decenas de manifestantes con la policía que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para contener los desórdenes.