Asamblea venezolana pide declarar a Uribe persona no grata

La iniciativa de los diputados sobre Uribe y que dirigieron al presidente Nicolás Maduro, también pide que se haga esta solicitud a los Gobiernos de América Latina.

Publicidad

El senador colombiano ha sido señalado por el Gobierno venezolano de ser responsable del asesinato el miércoles pasado en Caracas del diputado chavista Robert Serra, acusaciones que fueron rechazadas el sábado pasado por Uribe.

"¿Es Álvaro Uribe Vélez un hombre que pudiéramos acoger con alegría y con emoción y con hermandad en Venezuela? No puede serlo jamás", dijo el diputado chavista Freddy Bernal al hacer la propuesta.

Publicidad

En el acuerdo se solicita al Ejecutivo venezolano que Uribe "sea declarado persona no grata en el país, en respuesta a su participación en actos violatorios de la soberanía nacional y de la dignidad de todo el pueblo venezolano".

Publicidad

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el oficialista Diosdado Cabello, declaró aprobada la propuesta después de que la mayoría chavista apoyara el acuerdo.

La propuesta de Bernal fue hecha, según Cabello, "para condenar el ataque, la intromisión de factores externos en la política venezolana por vía del terrorismo y el paramilitarismo y solicitar que el señor Uribe, enemigo de la paz de toda esta tierra (...) sea declarada persona non grata en Venezuela".

Publicidad

En el acuerdo se señala que hay "elementos" que vinculan a Uribe con el estudiante venezolano recientemente expulsado de Colombia por realizar actos proselitistas en ese país Lorent Saleh, que actualmente se encuentra preso en Venezuela acusado, entre otros delitos, de conspiración para la rebelión.

Publicidad

Durante la sesión, que fue dedicada casi en su totalidad a recordar al parlamentario asesinado, Cabello también indicó que se siente "amenazado" y acusó al diputado opositor Carlos Berrizbeitia de amenazar a dirigentes oficialistas por lo que dijo que presentará la denuncia en la Fiscalía por ello.

"La amenaza que hizo el diputado Berrizbeitia fue en vivo, en directo (...) y los amenazados somos nosotros, yo me siento amenazado. Yo no sé si los diputados de la bancada revolucionaria se sienten amenazados, pero yo me siento amenazado y en medio de ese clima de paz que todos debemos empujar, esas amenazas hay que condenarlas", dijo.

Publicidad

Reiteró que "al día siguiente" de las supuestas amenazas de Berrizbeitia "asesinaron a Robert" y lo responsabilizó de lo que le pueda pasar a él y a los dirigentes chavistas.

Publicidad

"Y que se haga una investigación y si es necesario, yo en lo personal me voy a ir a la Fiscalía a denunciar que yo me siento amenazado", indicó.