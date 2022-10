Ascensor de hospital se dañó y por poco aplasta a paciente que iba en una camilla

Un impactante video en el que se evidencia cómo el ascensor de un hospital se desploma mientras suben a un paciente le da la vuelta al mundo en redes sociales.



En las imágenes recopiladas se observa que dos enfermeros, de un hospital en India, proceden a usar el ascensor para ingresar a un paciente en camilla.

Cuando uno de ellos entra al elevador, este comienza a descender, quedando con las puertas abiertas y generando que la mitad de la camilla con el paciente quede por fuera.

Por fortuna, el rápido actuar del otro auxiliar evitó que el momento escalara a mayores, pues empujó la camilla y así el hombre no terminó desmembrado.

Al parecer el elevador se encontraba en mantenimiento, no obstante, no había ningún aviso que advirtiera la reparación, por lo que los enfermeros no pudieron percatarse del daño antes de usarlo.