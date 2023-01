Asciende a 16 el número de palestinos muertos por soldados israelíes en la Franja de Gaza

Según la organización Media Luna Roja, más de 200 personas resultaron heridas durante las movilizaciones respaldadas por el movimiento islamista Hamas.

Fuentes gazatíes estimaron el número total de manifestantes en decenas de miles, entre ellos mujeres y niños.

Los palestinos levantaron campamentos con carpas cerca de la valla fronteriza para denunciar el estricto bloqueo impuesto desde hace 10 años por el Estado hebreo y el cierre casi permanente del paso hacia Egipto.

Las manifestaciones, según los organizadores, se extenderán por seis semanas y coinciden con el Día de la Tierra, homenaje que se rinde anualmente a seis árabes israelíes muertos en 1976 en manifestaciones contra la confiscación de tierras por Israel.

Hamas, movimiento islamista que gobierna en Gaza, respalda las manifestaciones pero se había comprometido a garantizar que nadie se acercara peligrosamente a la frontera.

Los manifestantes se concentraron en diferentes puntos a lo largo de la frontera entre este territorio palestino y el Estado hebreo, constataron periodistas.

Tensa situación

Unos pocos se acercaron a escasos cientos de metros de la valla fronteriza, protegida por militares israelíes con tanques y francotiradores, que utilizaban gases lacrimógenos y balas reales para hacer retroceder a los palestinos.

"17.000 palestinos participan en revueltas en cinco ubicaciones a lo largo de la valla de seguridad de la Franja de Gaza", afirmó el ejército israelí.

"Los alborotadores hacen rodar neumáticos en llamas y arrojan bombas incendiarias y piedras a la valla de seguridad y a las tropas (israelíes), que responden con material antidisturbios y disparando contra los principales instigadores", agregó.

Horas antes de las concentraciones, un disparo de artillería israelí había matado a un agricultor palestino en el sur del enclave.

Un portavoz del ejército israelí explicó que dos "sospechosos" se habían acercado a la barrera de seguridad y los carros israelíes dispararon en su dirección.

"Día de la Tierra"

Los dirigentes militares y políticos israelíes advirtieron que el ejército no dudaría en dar a los francotiradores la orden de abrir fuego si los palestinos intentaban entrar en territorio israelí durante las manifestaciones.

Este movimiento de protesta también reivindica el "derecho al retorno" de los cientos de miles de palestinos que fueron expulsados de sus tierras o huyeron de la guerra que siguió a la creación de Israel en 1948.

Uno de los temores israelíes es un intento, espontáneo o no, de forzar la barrera durante una marcha masiva con mujeres y niños.

Desde 2008, Israel y Hamas se han enfrentado en tres guerras en el enclave palestino y desde 2014 observan un tenso alto el fuego.

"Sigan con sus actividades"

El ejército israelí afirmó haber desplegado importantes refuerzos en la frontera para impedir infiltraciones durante la celebración de Pésaj, la Pascua judía, que se celebra a partir del viernes por la noche.

"La dirección de Hamas juega con sus vidas", escribió en árabe el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, en Twitter dirigiéndose a los gazatíes. "Todo aquel que se acerque a la valla se pondrá en peligro. Les sugiero que sigan con sus actividades diarias y no participen en una provocación", agregó.

El derecho al regreso de los refugiados sigue siendo una reivindicación palestina fundamental y, para los israelíes, un obstáculo mayor a la paz.

El estatus de Jerusalén es también un punto importante de crispación, aún más desde que el presidente estadounidense Donald Trump decidió reconocer la Ciudad Santa como capital de Israel y trasladar allí la embajada de Estados Unidos.

