Asciende a 55 número de contagiados por la nueva cepa de gripe aviar en China

Según la agencia oficial Xinhua, tres de los nuevos cuatro casos se han producido en la ciudad de Huzhou, en la citada provincia, y el último en Hangzhou, también en Zhejiang, donde ya se habían registrado infecciones previamente.

Las autoridades informaron de que los pacientes, que fueron diagnosticados en el Centro de Prevención de Enfermedades de Zhejiang, se encuentran en condición grave.

Poco antes, Xinhua comunicaba que dos personas se habían contagiado en la provincia central de Henan, las primeras de las que se tiene constancia en esta región.

Se trata de un hombre de 34 años apellidado Ma, director de un restaurante de la ciudad de Kaifeng, en la citada provincia, que empezó a presentar síntomas de gripe el pasado 6 de abril.

Ahora se encuentra en condición crítica en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la localidad.

El otro afectado es un granjero de 65 años de la localidad de Zhoukou, en la misma provincia, quien está en condición estable tras recibir tratamiento.

Las 19 personas que han tenido contacto directo con los dos hombres no han desarrollado todavía síntomas de gripe.

Hasta la fecha, se han detectado 55 contagios de la nueva cepa de gripe, de los cuales 11 han concluido en muerte y solo uno, un menor, ha conseguido recuperarse del todo.

Ayer se conoció el primer caso ocurrido en la capital, Pekín, una niña de siete años cuyo padre regenta un comercio de pollo y que, según los últimos informes, se encuentra ingresada en el hospital de Ditan de la capital, donde presenta síntomas de mejora.

Las dos personas que han tenido contacto cercano con la niña no presentan ningún síntoma de gripe.

Durante el fin de semana, China ha confirmado diez nuevas infecciones: la primera en Pekín, otra en Shanghái, dos en Jiangsu (este), cuatro en Zhejiang (también en el este) y otras dos en Henan, las primeras del centro del país.

Shanghái sigue siendo la metrópolis más afectada por el virus hasta el momento, seguida por las provincias orientales de Jiangsu, Zhejiang y Anhui.

La Comisión Nacional de Sanidad y Planificación Familiar asegura que entre las personas que han estado en contacto directo con los contagiados no se ha detectado ningún síntoma anormal ni que indique la menor "relación epidémica" entre todos ellos.