Asciende a 842 la cifra de muertos en Haití por el paso del huracán Matthew

A 842 ascendió la cifra de muertos que dejó el paso del huracán Matthew en Haití. El fenómeno climático golpea desde este viernes la costa este de Florida, donde se cobró una vida en suelo estadounidense.

Una mujer de unos 50 años sufrió una emergencia cardíaca en su casa, en el condado de St. Lucie (centro de Florida), y los fuertes vientos impidieron que los servicios de emergencia salieran a atenderla, a consecuencia de lo cual murió, dijo una portavoz de los bomberos a la AFP.

"No pudimos responder con garantías de seguridad y por desgracia murió", dijo la portavoz de los bomberos del condado de St. Lucie, Catherine Chaney.

Hacia las 07H00 (11H00 GMT) de este viernes, las estaciones balnearias y ciudades residenciales de la península del sudeste de Estados Unidos seguían sumidas en la oscuridad, las calles vacías de automóviles y las veredas inundadas y llenas de ramas y desechos.

Matthew se debilitó un poco el jueves por la noche, volviendo a bajar a categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, de cinco niveles, pero seguía siendo "extremadamente peligroso", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró este jueves que Matthew "todavía es realmente un huracán peligroso".

"Creo que la mayor preocupación a este punto no es solamente la fuerza de los vientos del huracán, sino el crecimiento de las aguas costeras", dijo Obama en la Casa Blanca, subrayando el riesgo que ello implica para la zona de Jacksonville hacia el norte de Florida, e incluso para el estado de Georgia.

Al paso de la emergencia

En la mañana de este viernes, lo peor de la tormenta pasó frente a Cabo Cañaveral, donde se encuentra el centro de lanzamiento de cohetes de la NASA y donde está almacenado su equipamiento y el de compañías privadas como SpaceX.

"En este momento se observan daños limitados en el tejado de las instalaciones del KSC (el Centro Espacial Kennedy), hubo cortes en los servicios de agua y electricidad, y hay escombros esparcidos", anunció la página web de la NASA:

"El ojo de Matthew va a desplazarse cerca o por encima de la costa oriental de Florida hasta la noche del viernes, y cerca o por encima de la costa de Georgia y de Carolina del Sur el sábado", indicó el NHC.

En esos tres estados del sur hay "riesgo de mortíferas inundaciones", advirtió el CNH.

Desolado Haití

Matthew sembró la desolación en Haití a principios de semana.Dada la magnitud de los daños causados, será difícil lograr un recuento preciso de víctimas.

Según la agencia Reuters la cifra de víctimas mortales es de 820 fallecidos. Durante la mañana el senador haitiano Hervé Fourcand, había aumentado la cifra de 122 a 400muertos.

Toda la parte meridional del país fue arrasada por torrentes de agua y golpeado por violentos vientos.

Las imágenes aéreas de los periodistas que pudieron acceder en los dos últimos días a las ciudades más golpeadas del sur mostraban imágenes de casas destruidas, techos de aluminio arrancados y decenas de árboles caídos.

En Jeremie, ciudad meridional de unos 30.000 habitantes, "alrededor del 80% de sus edificios fueron arrasados", según la ONG CARE. Las desoladoras imágenes de la ciudad recordaban a las escenas que dejó el violento terremoto de 2010, en el que murieron más de 200.000 personas.

"Vi la muerte cara a cara", aseguró Yolette Cazenor, una habitante de Los Cayos (sur), la tercera ciudad del país, el más pobre de las Américas. Su casa se quebró por la mitad cuando le cayó el tronco de un árbol.

Principio de precaución

El poder destructor de Matthew hizo que las autoridades estadounidenses aplicaran el principio de precaución, y aunque se prevé que el huracán se debilite en las próximas horas, las autoridades están en alerta.

Así, el condado de Volusia, en la costa este de Florida, y la ciudad de Daytona Beach decretaron un toque de queda a partir de las 04H00 GMT del viernes, según los bomberos de la ciudad.

Más de 1,5 millones de personas fueron llamadas a evacuar sus lugares de residencia en el estado, donde están movilizados 3.500 militares de la Guardia Nacional, y otros 4.000 más están en alerta.

El aeropuerto de Orlando cerró el jueves por la noche, según las autoridades, y desde el miércoles se anularon en todo el país más de 4.000 vuelos.

