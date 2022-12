Ascienden a 10 los muertos en las protestas de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro prometió el sábado defender a Venezuela de los "apátridas y fascistas" al culminar las marchas de partidarios y opositores, que midieron fuerzas en las calles de Caracas y otras ciudades en medio de un clima de tensión.

Mientras se desarrollaban las protestas, el alcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, dijo a The Associated Press que la estudiante Geraldine Moreno, de 23 años, había muerto de un trauma cerebral tras recibir el impacto de una bala de goma en un ojo, disparada por efectivos de la Guardia Nacional. La joven llevaba internada tres días en un hospital de la ciudad de Valencia, unos 150 kilómetros al oeste de Caracas.

Venezuela "es chavista... cueste lo que cueste la vamos a defender, apátridas y fascistas", dijo Maduro ante el palacio de gobierno al culminar la marcha convocada por el gobierno. Advirtió que con la ayuda de efectivos militares seguirá enfrentando a los "extremistas de derecha".

"La contrarrevolución ha decidido derrocar por la vía violenta esta revolución constitucional, pacífica y democrática, y lo que han hecho es levantar la energía del pueblo, sus convicciones, sus fuerzas de paz que es lo que somos nosotros", destacó Maduro.

El mandatario cuestionó a la oposición por criticar el uso de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas, sin mencionar las denuncias sobre la estudiante fallecida y numerosos heridos supuestamente por excesos de la Guardia Nacional.

"¿Dejo que llenen de violencia todas las calles? No lo he permitido y no lo voy a permitir", aseveró.

Maduro aseguró que "contra Venezuela no sólo hay un golpe en marcha, además una campaña mundial" y criticó las reacciones de artistas desde la estadounidense Madonna hasta el cantautor panameño Rubén Blades.

El gobierno y la oposición habían convocado a marchas el sábado en la capital y otras ciudades. La oposición llamó a sus seguidores a exigir el cese de la violencia y la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, detenido en una cárcel militar desde el 18 de febrero, así como de otros manifestantes apresados en protestas callejeras.

El gobierno, por su parte, convocó a una marcha para manifestar a favor de la paz.

Decenas de miles de opositores marcharon por una de las principales avenidas del este de Caracas portando banderas venezolanas, sonando cornetas y pitos y entre pancartas en las que se leía "Libertad, no más represión " y "Maduro desarma tus asesinos".

"Los venezolanos necesitamos unirnos, necesitamos que se estructure un movimiento que sea capaz de convocar a los que respaldan el gobierno, esa tiene que ser la fuerza para construir la Venezuela que queremos todos", dijo Henrique Capriles, dos veces candidato a la presidencia por parte de una coalición opositora.

Capriles ha cuestionado en varias ocasiones la estrategia de López de salir a las calles sin más apoyo que el de la clase media. El sábado hizo notar esa discrepancia al afirmar al final de la marcha opositora que "podemos tener diferencias, pero hay algo más grande que nos une, que es más grande que cualquier cosa y se llama Venezuela, carajo", parado en un escenario junto a Lilian Tintori, la esposa de López.

La marcha opositora recorrió calles y avenidas que amanecieron repletas de basura y escombros que dejaron los manifestantes que salieron el viernes por la noche a protestar contra el gobierno.

"Estamos en la calle para protestar contra este comunismo que se quiere implantar en Venezuela. Estamos cansados de la inseguridad, la escasez", afirmó a la AP Wilfredo Rodríguez, de 40 años, propietario de un comercio. Agregó que seguirá reclamando hasta que el gobierno reaccione y se detenga el "colapso del país".

"Queremos un cambio del país, seguridad, abastecimiento y que la economía mejore", dijo Zenaida de Maldonado, un ama de casa de 60 años.

Después de la manifestación de la oposición antes de oscurecer, en un patrón que se ha visto en las protestas pasadas, decenas de rezagados erigieron barricadas de basura y lanzaron piedras y botellas a la policía en Caracas. También se registraron breves escaramuzas con agentes de la Guardia Nacional en la ciudad andina de San Cristóbal.

En Caracas, agentes de la Policía Nacional lanzaron gas lacrimógeno para evitar que los manifestantes llegaran a una cercana autopista y bloquearan el tráfico.

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, reportó que atendieron al menos a tres personas con contusiones leves.

En San Cristóbal, en tanto, reporteros de la AP vieron al menos un herido levemente por perdigones en la parte baja del abdomen, quien al parecer quedó en medio entre agentes y manifestantes.

Por su parte, el gobernador oficialista del estado Táchira, José Vielma Mora, confirmó que en San Cristóbal hay algunas protestas aisladas, sin mayor consecuencia.

"En San Cristóbal, hay uno o dos foquitos de insistencia para generar violencia", dijo Vielma Mora en declaraciones a la televisora de noticias Globovisión.

Afirmó que en "el estado Táchira no hay el primer muerto ni herido de nada", destacando que "ningún efectivo o Guardia Nacional va a un operativo con arma larga".

"Solamente van con sus equipos de acompañamiento de orden público y cada vez que sale un grupo recibe una orientación perfecta" para evitar excesos, acotó.