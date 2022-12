Ascienden a 13 los fallecidos en Washington e identifican al autor del tiroteo

Al menos dos tiradores abrieron fuego el lunes por la mañana en los Astilleros Navales en Washington, con un resultado preliminar de 13 muertos, incluido un tirador, en un ataque a oficinistas en la instalación militar fuertemente custodiada en el corazón de la capital estadounidense, dijeron las autoridades.

Un tirador murió y la policía buscaba a otro posible atacante que aparentemente vestía uniforme de tipo militar, dijo la policía.

El tirador muerto fue identificado como Aaron Alexis, dijeron a la Associated Press dos agentes federales que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente.

Una de las fuentes dijo que Alexis, de 34 años y oriundo de Texas, aparentemente tiene prontuario criminal en ese estado y sería poseedor de un permiso para portar armas ocultas.

Añadió que Alexis aparentemente entró al complejo naval por medio de un documento de identidad ajeno, pero no estaba claro si ese individuo era cómplice o si le robaron el documento.

Los investigadores dijeron que no habían descubierto un motivo para el ataque, que se produjo a menos de 6 kilómetros de la Casa Blanca. En cuanto a si se trató de un ataque terrorista, el alcalde Vincent Gray dijo: "No tenemos motivos para creerlo a esta altura".

El FBI se hizo cargo de la investigación.

El presidente Barack Obama calificó de "acto cobarde" el tiroteo en el que "varias personas" resultaron heridas. Dijo que las víctimas eran "estadounidenses valientes" y prometió que "a quienes perpetraron este acto cobarde se les hará responsables".

La zona atacada, conocida como Edificio 197, es parte de la sede del Comando de Sistemas Navales, que construye, adquiere y mantiene barcos y submarinos de la Marina del país y sus sistemas de combate. Unas 3.000 personas trabajan en la sede, muchas de ellas civiles.

Testigos dijeron que un tirador abrió fuego desde una terraza en el cuarto piso hacia personas que se encontraban en una cafetería en la planta baja. Otros dijeron que un tirador les disparó en un pasillo del tercer piso. No estaba claro si todos los testigos describían al mismo tirador.

Alrededor del mediodía, la policía dijo que buscaba a dos hombres que habrían participado del ataque, uno de los cuales portaba pistola y vestía uniforme color caqui de tipo naval y boina, el otro provisto de arma de fuego larga y uniforme verde olivo.

La jefa de la policía capitalina, Cathy Lanier, dijo que no estaba claro si eran militares.

Horas después, la policía tuiteó que el hombre de uniforme caqui había sido identificado y no estaba implicado en los disparos.

A medida que los vehículos de emergencia congestionaron las calles en torno al complejo, un helicóptero voló sobre el lugar, las escuelas cercanas fueron cerradas y los aviones en el cercano Aeropuerto Nacional Reagan fueron brevemente inmovilizados para que no interfirieran con los helicópteros policiales.

A menos de tres kilómetros fueron aumentadas las medidas de seguridad en el Capitolio y otros edificios federales, pero las autoridades aclararon que no tenían conocimiento de amenaza alguna.

Las autoridades del Senado dijeron que no se permitiría el ingreso o salida de los edificios mientras continuará la búsqueda del posible segundo sospechoso. Dijeron que no tenían información que sugiriera que el Senado, sus miembros o personal estuvieran en peligro, pero que se tomó la medida por precaución.