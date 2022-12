Ascienden a 19 los muertos por las inundaciones en Grecia

Tras una semana de intensas tormentas, el centro y occidente de Atenas, capital griega, sigue inundado. Cerca de 2.500 viviendas quedaron destruidas.

El balance de las inundaciones mortales que golpearon la periferia oeste de Atenas se agravó este sábado, debido a la identificación de tres nuevos cuerpos, informaron las autoridades.

Hasta el viernes por la noche, el balance de las inundaciones era de 16 muertos y seis desaparecidos.

"Los cuerpos de tres hombres descubiertos este sábado, de 28, 58 y 35 años, fueron identificados por sus allegados (...). Seguimos buscando a por lo menos tres personas desaparecidas", declaró a Nikos Papaefstathiou, director del Centro nacional operacional de salud.

Dos de las tres víctimas fueron halladas por la Policía portuaria en el golfo de Eleusis, cerca de Mandra, una de las tres localidades golpeadas por estas inundaciones provocadas por lluvias torrenciales.

La desolación y la desesperación seguían reinando durante este sábado en Mandra y Nea Peramos, donde al menos 2.500 viviendas y comercios fueron devastados el miércoles, según las autoridades locales.

"Desde hace tres días no hay tiendas abiertas en Mandra, no tenemos agua, no nos hemos lavado desde el miércoles", se lamentaba Evanguelos Peppas, cuyo comercio sufrió importantes daños materiales.

La mayoría de víctimas murieron ahogadas, arrastradas por el agua y el barro, o bloqueadas en sus vehículos.