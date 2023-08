Asesinan a Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, durante acto de campaña

Durante un mitin de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, hacia las 6:00 p. m. de este miércoles, 9 de agosto de 2023, se presentó una balacera.



La reunión que se realizaba en un colegio de Quito fue interrumpida por hombres armados que le dispararon al candidato Fernando Villavicencio.

Autoridades respondieron al atentado para lograr la captura de los sicarios.



En su campaña, Fernando Villavicencio había denunciado varios casos de corrupción en Ecuador.

Carlos Figueroa, amigo personal de Villavicencio, aseguró en un video difundido en redes sociales que el candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la Clínica de la Mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo.

El pasado lunes, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador denunciaron haber recibido varias amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales anticipados del 20 de agosto.

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte. Esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó la presidenta del ente, Diana Atamaint.



Ecuador afronta en los últimos años un embate de la violencia ligada al narcotráfico, que en pleno proceso electoral deja ya la muerte de un alcalde, un candidato a diputado y ahora un aspirante a la Presidencia.

Atamaint indicó que los funcionarios públicos están "expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas (de muerte), sino violencia política", como insultos en redes sociales.

Una guerra por el poder entre bandas del narco ha derivado en constantes masacres carcelarias, algunas de las peores registradas en América Latina y que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.

La criminalidad en el país duplicó la tasa de homicidios en 2022, cuando llegó a 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que hasta junio de 2023 era de 18. Para este año, expertos consideran que trepará hasta 40.

"Estamos a puertas del día de las elecciones, la violencia (política) se torna al menos en redes (sociales) mucho más agresiva", dijo la titular del CNE.