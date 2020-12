Asesinan a tiros a un cantante, su esposa y su cuñado en un centro comercial

El cantante y acordeonista Gabino Ayala, del grupo musical de narcocorridos Máximo Impacto, fue asesinado en un centro comercial previo a la celebración de Navidad .

El crimen, en el que también murieron su esposa, Janetsy de 20 años, y su cuñado, otro integrante del grupo, sucedió al caer la tarde del martes 22 de diciembre en una plaza de Tecate, Baja California, México .

Las víctimas descendían de un vehículo en el parqueadero cuando hombres armados los acribillaron.

La Fiscalía local investiga los hechos y la actividad de Ayala, de 21 años, es clave. Muchos de sus corridos hacían referencia al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador Jaime Bonilla condenó en medios locales la violencia que azota a la región de Tecate y señaló que estos actos en la localidad ya no le sorprenden.

“Es como la película de vaqueros, es como un pueblo sin ley, el pueblo mágico se convirtió en ‘pueblo trágico’”, afirmó.

Carlos Rentina, baterista del grupo, compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes de Gabino y un emotivo mensaje.

“Descansa en paz hermano. No tengo palabras para describir el dolor tan grande que me has dejado, solo sé que te amo con todo mi corazón, me quedo con los bonitos recuerdos, con toda la trayectoria que vivimos juntos. Vuela alto, muy alto, y cuiden de tu bebé tu esposa y tu desde allá arriba”, escribió.