Asesinan al primer cantante de trap y reguetón abiertamente gay

Kevin Fret, el rapero y activista LGBTI de 24 años, murió tras un tiroteo en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico.

Al artista le dispararon mientras transitaba por las calles de la capital e inmediatamente llegó una ambulancia que lo trasladó al hospital. Sin embargo, al llegar al establecimiento ya no había nada que hacer por él.

La policía abrió una investigación para aclarar lo ocurrido, pero no ha confirmado arrestos con relación al asunto. Según las autoridades, con este caso se eleva a 22 la cifra de homicidios en lo corrido del año.

"No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos hace saber que una persona con tantos sueños tenga que irse. Esta violencia debe parar”, manifestó a los medios Eduardo Rodríguez, representante de Fret.

El puertorriqueño logró popularidad a través de redes sociales debido a su estilo, que rompió con los estereotipos de género al declararse abiertamente gay. Posteriormente se lanzó como cantante de trap y reguetón.