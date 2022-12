Asesinato de diputada enturbia campaña por salida de Reino Unido de la UE

La diputada laborista británica Jo Cox, de 41 años, murió el jueves a manos de un hombre que le disparó en Birstall, en su circunscripción del norte de Inglaterra, en un ataque cuyos motivos se ignoran.

"Me entristece anunciar que ha muerto como resultado de sus heridas", dijo Dee Collins, una responsable policial del condado de West Yorkshire, en una conferencia de prensa.

Cox era partidaria de la permanencia en la Unión Europea y, según varios medios, su agresor gritó "Britain first!", "¡el Reino Unido primero!", un lema de la ultraderecha británica, pero la policía no confirmó este extremo.

La campaña del referéndum se suspendió tras conocerse el ataque, a siete días del referéndum.

"Hasta que los hechos no queden plenamente establecidos, no comentaré nada", dijo la ministra de Interior, Theresa May, describiendo a Cox como una de las diputadas "más brillantes y populares" del parlamento, al que llegó como diputada en las últimas elecciones, en 2015, procedente del mundo del activismo, en concreto de la organización Oxfam.

"La muerte de Jo Cox es una tragedia. Era una diputada comprometida y atenta", escribió en Twitter el primer ministro británico, David Cameron.

"Todo el Partido Laborista y la familia laborista, y todo el país, están conmocionados con el horrible asesinato de Jo Cox", dijo en un comunicado el líder laborista Jeremy Corbyn.

"Suspendemos todos los actos de campaña durante el día. Nuestros pensamientos están con Jo Cox y su familia", dijo la campaña "Vote In" en la red social Twitter.

Elegida al Parlamento por primera vez en mayo de 2015, la diputada de 41 años fue trasladada en un helicóptero-ambulancia a un hospital de la cercana ciudad de Leeds, pero murió muy poco después del ataque, ocurrido poco después de una reunión con sus electores.

Un testigo describe ensañamiento

"A las 12:53 de hoy, la policía fue avisada de un incidente en la calle Market, de Birstall, donde una mujer de unos 40 años sufrió heridas graves y se encuentra en condición crítica", dijo la policía en el primer comunicado sobre el incidente.

Un hombre de una cincuentena de años "también sufrió heridas, leves. Agentes armados acudieron al lugar y un hombre de 52 años fue detenido en la zona", concluyó la policía.

Channel 4 dijo que Cox había sido apuñalada y tiroteada, citando a personal de su oficina.

Según el relato de un testigo citado por la BBC, el agresor disparó primero tres veces a la mujer y luego la apuñaló.

Este testigo, Clarke Rothwell, propietario de un café cercano, dijo que oyó un ruido similar "al estallido de un globo, un estallido fuerte".

"Cuando miré, vi a un tipo de unos 50 años ahí, con una gorra blanca de béisbol y chaqueta, y una pistola, parecía una pistola antigua".

"Disparó a la mujer una vez, luego otra vez, y se cayó y luego se inclinó para dispararle otra vez, en la zona de la cara".

"Alguien trató de contenerle, forcejeando con él, y entonces sacó un cuchillo, un cuchillo de caza, y arremetió una media docena de veces contra ella con el cuchillo. La gente corría e huía de la zona".

Las reacciones de solidaridad de otros políticos se sucedieron tras la noticia.