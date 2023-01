Asesinó a su esposa porque pasaba mucho tiempo en Facebook y WhatsApp

“Ella comenzó a ignorarnos a mí y a los niños”, dijo el acusado, que llevaba más de 10 años de casado con la víctima.

Un hombre identificado como Harion, de 35 años, comparece ante la justicia india tras asfixiar a su esposa Luxmi, de 32 años. Según la confesión, el sujeto afirmó que ella se desentendió del hogar cuando descubrió estas dos redes sociales.

Quien se dio cuenta del macabro hecho fue su suegro, quien llegó la residencia de su hija y notó que Harion estaba sentado junto al cuerpo sin vida de la mujer. Llamó a la policía y entregó a su yerno a las autoridades.

El tribunal que ordenó su encarcelamiento preventivo, mientras se desarrolla la investigación, escuchó al señalado asesino: "nos casamos en 2006 y tuvimos dos hijos. Todo estuvo bien durante los primeros años y luego le compré un teléfono inteligente. En los últimos dos años, el teléfono la cambió gradualmente, y ella comenzó a ignorarnos a mí y a los niños”, recogió el medio Daily Mail, citando a The Times of India.

Según la declaración, la mujer no ayudaba con las tareas domésticas y tampoco con el cuidado de sus hijos porque “pasó días y noches en Facebook y WhatsApp”. Además de la adicción que le incomodaba, el hombre sospechaba que su compañera tenía una aventura amorosa.

“Tuvimos una gran pelea el jueves por la noche y cuando nos fuimos a dormir supe que no podría soportarlo más ", relató.

Afirma Harion que por la falta de ayuda de su pareja había enviado a los pequeños de 8 y 10 años a un internado, situación que ella aprovechó para estar más tiempo en las redes sociales.