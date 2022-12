‘Asesino de Facebook’ encontrado culpable de matar a su esposa

El hombre conocido como el "asesino de Facebook" porque confesó y publicó fotos del crimen en la red social antes de entregarse a las autoridades, fue encontrado culpable en Miami de matar a su esposa.

Tras deliberar seis horas, un jurado encontró a Derek Medina, de 33 años, culpable de asesinato en segundo grado (sin premeditación) por matar a tiros a Jennifer Alfonso, entonces de 27 años, en agosto de 2013 en la cocina de la casa donde vivían.

El veredicto fue leído en una corte de Miami donde transcurrió el juicio, en el que los abogados de Medina alegaron defensa propia, al asegurar que el acusado disparó contra su esposa tras años de abusos y en medio de una pelea en el que la mujer sostenía un cuchillo en la mano.

Los fiscales acusadores señalaron que el suceso ocurrió luego de que Alonso amenazó a Medina con separarse y resaltaron el ensañamiento de Medina, que disparó ocho veces contra su esposa.

Cuando el veredicto fue leído, Medina se mantuvo impasible en la corte.

Podría recibir una condena de hasta cadena perpetua.

El caso concitó atención por el hecho de que antes de entregarse a la policía, Medina tomó fotos al cadáver y las colgó en su página de Facebook, donde también publicó la confesión de crimen.

"Voy a ir a prisión o ser sentenciado a muerte por matar a mi esposa, los quiero amigos, los voy a extrañar, cuídense, gente de Facebook, me verán en las noticias", escribió Medina en ese momento. "Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo hice. Espero que me entiendan", agregó.

En la residencia de Miami donde ocurrió el crimen, se encontraba la hija de 10 años de Alfonso, quien fue rescatada por la policía después de que Medina acudiera a la estación policial a confesar el crimen y les dijera a los agentes que el cuerpo de su esposa seguía tendido en la casa.