Así es el yate del oligarca ruso Alexei Mordashov que fue confiscado por Italia

Este viernes, 4 de marzo de 2022, las autoridades de Italia confiscaron el yate del oligarca ruso Alexei Mordashov, que se considera cercano al presidente Vladimir Putin y está sujeto a sanciones de la Unión Europea.

"La Policía de Italia acaba de incautar el ‘Lady M Yacht’, un barco de 65 millones de euros (70 millones de dólares) perteneciente a Alexei Mordashov, ubicado en la ciudad italiana de Imperia, Liguria, en cumplimiento de las recientes sanciones de la UE", aseguró Ferdinando Giugliano, asesor de información del primer ministro de Italia, en Twitter.

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al provvedimento a carico di Alexey Alexandrovits Mordaschov sull’imbarcazione “Lady M Yacth” localizzata nel porto di Imperia, dal valore stimato di circa 65 milioni di euro - in ottemperanza delle recenti sanzioni UE. pic.twitter.com/pWD7skybpf — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 4, 2022

El yate de Alexei Mordashov

El yate de lujo 'Lady M' es un deportivo diseñado por el italiano Palmer Johnson. Tiene capacidad para 12 invitados y una tripulación de 15 personas. Además, cuenta con pista de aterrizaje para helicópteros y una piscina al aire libre.

Entre sus ostentosos detalles tiene una figura de un Jaguar en la proa. Vea aquí más imágenes.

¿Quién es Alexei Mordashov?

El magnate del acero Alexei Mordashov es dueño del grupo Severstal y se encuentra entre los rusos ultrarricos e influyentes incluidos en la lista negra de Bruselas por su supuesta cercanía con el Kremlin.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea se ha movido para congelar los activos de los oligarcas conectados y prohibirles la entrada al bloque.

Alexei Mordashov, en una declaración emitida el pasado lunes, quiso distanciarse de la guerra de Putin en Ucrania. "No tengo absolutamente nada que ver con las tensiones geopolíticas actuales y no entiendo por qué la UE me ha impuesto sanciones", dijo.

Otros oligarcas sancionados

Los medios italianos informaron que otro yate, el Lena de Gennady Timchenko, el cofundador multimillonario del comerciante de productos básicos Gunvor, fue incautado en Sanremo.

El primer yate incautado como consecuencia de las sanciones de la UE fue el Amore Vero, confiscado el jueves en el puerto francés de La Ciotat.

El megayate pertenece a una empresa vinculada al jefe del gigante petrolero ruso Rosneft.

Los yates, símbolos de la riqueza masiva acumulada por la élite de Rusia, se encuentran entre los activos en el extranjero que son objeto de sanciones occidentales.