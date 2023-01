Así fue el concierto de Maduro: asistieron 2.500 personas y hubo pocos cantantes

Se llama ‘Manos fuera de Venezuela’ y, supuestamente, se extenderá por tres días. El Venezuela Aid Live contó con unos 300.000 asistentes y 32 artistas.

El oficialismo encendió el sonido en su tarima pasadas las 6:00 p.m. de este viernes.

El acto en el puente fronterizo de Tienditas arrancó con una modesta asistencia. Unas 2.500 personas se acercaron a una tarima que exhibía en pantalla el lema del recital: "Para la guerra, nada".

"Estoy aquí apoyando al presidente Nicolás Maduro porque somos leales siempre, traidores nunca", dijo Andrea Escalante, una joven que vestía una camiseta roja con la imagen del fallecido exmandatario Hugo Chávez (1999-2013) con el puño izquierdo en alto.

El evento fue organizado en respuesta a un concierto que se desarrolló este viernes en la ciudad colombiana de Cúcuta, al otro lado del puente de Tienditas, para respaldar el ingreso de ayuda humanitaria en alimentos y medicinas solicitada por Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

En el concierto de Cúcuta se presentan, entre otros, el colombiano Carlos Vives, el español Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Así se vivió el Venezuela Aid Live:

Multitudinario y emotivo, así fue el concierto Venezuela Aid Live En el de Ureña, las figuras fueron venezolanas, de las cuales la más conocida es Paul Gillman.

Entretanto, Maduro se niega a aceptar la asistencia, que denuncia como un pretexto para abrir la puerta a una invasión militar encabezada por Estados Unidos.

"No queremos que nos intervengan, no queremos que nos invadan (...). No están dando ayuda humanitaria, lo que están buscando es nuestro petróleo y nuestras riquezas", dijo Johana Suárez, con una gorra con los colores de la bandera de Venezuela.

El concierto comenzó con la actuación de bandas de rock nacionales. "Pobre Guaidó... Pobre Guaidó", cantaba el vocalista de una de las agrupaciones, parafraseando una conocida canción llamada ‘Pobre diablo’.

El chavismo, que niega que exista una crisis humanitaria en el país petrolero, organiza a la vez jornadas de entrega de comida y atención médica gratuita para colombianos en los pasos fronterizos de las localidades de San Antonio y Ureña.

Vea, además:

Postales del Venezuela Aid Live: multitud en la frontera alza la voz para pedir libertad